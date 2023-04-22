شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز مميزات لعبة Dota 2 بعد حصولها على تحديث جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت لعبة Dota 2 التى تعد واحدة من أكثر ألعاب الرياضات الإلكترونية شهرة في العالم والتي تخدم أكثر من 300000 لاعب متزامن على Steam، على تحديث جديد يسمى New Frontiers والذي من المحتمل أن يغير اللعبة المجانية إلى الأبد، والذى جعل خريطة اللعبة بأكملها الآن أكبر بنسبة 40 في المائة ، مما يتيح لك استكشاف الحواف.

وبحسب موقع ذا فيرج الأمريكي، أكد مطور اللعبة Valve أن "الهدف الأساسي للعبة لا يزال كما هو" - "الممرات الخاصة بك ليست بعيدة عن بعضها البعض ، وكل ما تحتاجه للفوز لا يزال في وسط الخريطة".

لكن Valve يستمر في وصف "الميزات الجديدة التي تحدد التعريفات الوصفية" ، والمواقع الجديدة ، والرؤساء الصغار الجدد في Tormentor ، والوحدات المحايدة التي تمنح الرؤية المسماة Watchers ، و Lotus Pools التي تولد الفاكهة ، والعناصر الجديدة ، وتغييرات التوفيق ، وتعديل واجهة المستخدم على أشرطة الصحة ، ومجموعة كبيرة من عمليات إعادة التوازن للأبطال التي من شأنها أن تمس كل شخصية في اللعبة.