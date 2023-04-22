شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلايستيشن تستحوذ على Firewalk Studios.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سوني استحواذها على Firewalk Studios من ProbablyMonsters للمساعدة في بناء "لعبة أصلية متعددة اللاعبين AAA" لجهاز PlayStation 5 والكمبيوتر الشخصي، حيث استثمرت شركة Sony بكثافة في الألعاب متعددة اللاعبين مؤخرًا.

واستحوذت على شركة صناعة Destiny Bungie و Jade Raymond بقيادة Haven Interactive Studios العام الماضي، وكشفت في فبراير 2022 أنها تخطط لإصدار أكثر من 10 ألعاب خدمة مباشرة قبل مارس 2026، حسبما نقل موقع ذا فيرج.

ربما تشتهر شركة Sony بألعابها ذات اللاعب الفردي الموسعة والسينمائية ، ولكنها تتطلع الآن إلى تعزيز عروضها متعددة اللاعبين أيضًا - والذي قد يكون قرارًا مهمًا بمجرد استحواذ Microsoft الخاضع للتدقيق الشديد على صانع Call of Duty Activision Blizzard.

وبالإضافة إلى هذه اللعبة الجديدة من Firewalk ، تمتلك Sony الآن مطلق النار الخيال العلمي الشهير Destiny 2، ولديها لعبة متعددة اللاعبين قيد التطوير في Haven ، وتقوم بعمل لعبة متعددة اللاعبين في عالم Horizon المتنامي في Guerrilla Games.