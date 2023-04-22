شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إضافة روابط متعددة للملفات الشخصية على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدخلت المنصة المملوكة للميتا إنستجرام ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إضافة ما يصل إلى خمسة روابط إلى ملفاتهم الشخصية، توفر للمستخدمين الفرصة لمشاركة المزيد من المعلومات حول أنفسهم، مثل اهتماماتهم أو الأسباب التي يهتمون بها أو العلامات التجارية المفضلة أو المشاريع التجارية أو أي تفاصيل أخرى ذات صلة يرغبون في الكشف عنها.

الميزة متاحة لجميع الحسابات بما في ذلك الأعمال والمبدعين، لكن سيتعين عليك تحديث التطبيق للوصول إلى الميزة الجديدة.

اتبع الخطوات التالية لإضافة روابط متعددة في سيرتك الذاتية على إنستجرام

افتح تطبيق إنستجرام

انتقل الآن إلى خيار تعديل الملف الشخصي

بعد ذلك ، سيتعين عليك الانتقال إلى الروابط

الآن أخيرًا أضف رابطًا خارجيًا

يمكنك أيضًا تنظيم الروابط عن طريق سحب الروابط وإفلاتها عندما تبدأ في الظهور في السيرة الذاتية لـ إنستجرام.

كما ذكرت بلومبرج، فإن Meta تدرس تسريح العمال على نطاق واسع كجزء من إعادة هيكلة الفرق.

وفقًا لمذكرة حصلت عليها بلومبرج، أبلغت الشركة الأم لـ فيسبوك مديريها بالاستعداد لإعلان تخفيض الوظائف.

سيؤثر هذا الإجراء على فيسبوك واتساب وإنستجرام و Reality Labs، التي تشرف على مبادرات الواقع الافتراضي للشركة وأجهزة Quest.

يعد تخفيض الوظائف جزءًا من مبادرة توفير التكاليف التي ستؤدي إلى تخفيض 10000 وظيفة داخل الشركة، كما أعلن زوكربيرج في مارس.

ومن المتوقع أن تتبع جولة أخرى من تخفيضات الوظائف في مايو.