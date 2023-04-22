شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الامتيازات الخاصة بالموظفين بعد تسريح آلاف العاملين بجوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أنه وفقًا لما ذكره موقع "Forbes"، حازت Google على المركز الأول في قائمة شركات التكنولوجيا التي تتيح خدمات راحة وسلاسة لموظفيها، حيث إنها تعمل على رفاهية العاملين بشكل كبير لرفع الإنتاجية والإبداع.

تسمح جوجل للموظفين بالاختيار من بين أكثر من 30 منفذ طعام يقدمون أي شيء من الطعام الهندي إلى عصائر الفاكهة الطازجة.

كما تسمح بأخذ قيلولة منتصف النهار، وإحضار الموظفين لكلابهم إلى العمل، وتستضيف فصولًا مجانية للياقة البدنية ومحادثات تقنية، وتكافئ العمل الشاق بجلسة مساج مجاني.

كما أنه في حالة وفاة أحد الموظفين، تتم رعاية أسرهم، حيث تمنح Google الزوج أو الزوجة 50٪ من راتب المتوفى لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى 1000 دولار شهريًا لكل طفل.

ولكنه على جانب آخر تأثرت شركة التكنولوجيا بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، وعلى آثرها أجرت عدد من التغييرات في القوى العاملة لديها، حيث قالت صحيفة واشنطن بوست مؤخرا، إن إعلان شركة ألفابيت المالكة لمحرك البحث العملاق جوجل، عن تسريح 12 ألف من العاملين لديها، يمثل أكبر ألغاء للوظائف فى تاريخها، ويدل على أن استثماراتها الهائلة فى الذكاء الاصطناعى لم تعوض التراجع فى الإنفاق الإعلانى والتقنى.

وتقول واشنطن بوست إن الخفض الأخير، وهو الأكبر فى تاريخ جوجل المستمر منذ 25 عاما، وهو الأحدث فى صناعة التكنولوجيا التي تخلت خلال العام الماضى وحتى الآن عن أكثر من 200 ألف من العاملين لديها، وفقا لموقع التتبع layoffs، ومازال الخفض في الأعداد مستمر.