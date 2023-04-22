شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب جيمس ويب الفضائى يصوّر اندماج مجرتيْن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي الأمريكي الأوروبي اندماج مجرتيْن في الكون وإن اصطدام المجرتيْن الحلزونيتيْن، حسب ما أوردته وكالة "ناسا" بدأ منذ 700 مليون عام، وفقا لتقرير RT.

وقد تمكّن مرصد "جيمس ويب" الفضائي المداري من التقاط تفاصيل اندماج المجرتيْن الحلزونيتيْن، وهما مستمرتان في التدامج، و أفادت بذلك قناة نقلا عن وكالة "ناسا" الأمريكية.

وأشارت القناة إلى أن "اصطدام المجرتيْن الحلزونيتيْن ظهر في ضوء الأشعة تحت الحمراء، ويعادل سطوع نجومهما سطوع ما يزيد عن تريليون شمس، وعلى سبيل المقارنة فإن سطوع مجرة درب التبانة يعادل سطوع 10 مليارات شمس".

وحسب القناة فإن الاندماج، الذي أطلق عليه اسم Arp 220 ، يقع في كوكبة Serpens، ويبعد عن الأرض مسافة 250 مليون سنة ضوئية، ويقال إنه أدى إلى نشوء العديد من النجوم.

وحسب وكالة "ناسا"، بدأ اصطدام المجرتيْن الحلزونيتين منذ 700 مليون عام ويعتقد علماء الكونيات أن Arp 220 هي أقرب مجرة فائقة السطوع من الأرض في مجال الأشعة تحت الحمراء.

يذكر أن تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي أطلق إلى مدار الأرض بصاروخ "آريان 5 " فى ديسمبر 2021 من مطار "كورو" الفضائي في غويانا الفرنسية.

والتلسكوب هو مشروع مشترك بين وكالة "ناسا" ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية، ويمتلك المرصد مرآة بقطر 6.5 متر، وهي أكبر مرآة على الإطلاق أرسلت إلى مدار الأرض.

ويدرس العلماء بمساعدة "جيمس ويب" أقدم النجوم والمجرات التي تشكلت بعد ما يسمى بالانفجار الكبير، ويبحثون كذلك عن كواكب قد تكون صالحة للعيش، ويتوقع أن يعمل المرصد في مدار الأرض لمدة 10 أعوام.