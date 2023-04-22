شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 ميزات يتميز بها الذكاء الاصطناعى الجديد لـ Snapchat والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت سناب شات أحدث منصة تستخدم روبوت دردشة chatbot عندما أطلقت My AI في فبراير، حيث تقول إن الذكاء الاصطناعي هو روبوت محادثة "تجريبي وودود" مصمم ليكون صديقًا شخصيًا لكل مستخدم Snapchat يدردش معه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقدم Snapchat خمس ميزات جديدة لروبوت My AI الخاص به:

1. إضفاء الطابع الشخصي على My AI: يأتي الذكاء الاصطناعى AI الخاص بك مع واحد من آلاف أشكال Bitmoji الفريدة ويمكن تخصيصه بسهولة لجعله خاصًا بك، فيمكنك أن تصمم Bitmoji مخصصًا للذكاء الاصطناعي الخاص بك، ومنحه اسمًا، وابدأ الدردشة.

2. إحضار الذكاء الاصطناعي الخاص بك إلى المحادثات مع الأصدقاء: ببساطة @ اذكر My AI واطرح سؤالاً نيابة عن المجموعة. سيكون من الواضح متى دخل الذكاء الاصطناعي إلى الدردشة.

3. توصيات Snapchat: يقدم الذكاء الاصطناعي توصيات من خريطة Snap ويقترح "العدسات" ذات الصلة، وتأثيرات الواقع المعزز المقترحة، فعلى سبيل المثال، يمكنك أن تطلب من My AI اقتراح أنشطة نهاية الأسبوع لعائلتك أو الحصول على توصية Lens لتتمنى لصديق عيد ميلاد سعيدًا.

4. مشاركة Snaps باستخدام My AI: يمكن للمستخدمين إرسال Snaps إلى My AI وتلقي رد الدردشة.

5. المشاهدة المباشرة: سيتمكن مشتركو Snapchat Plus قريبًا من Snap My AI والحصول على Snap مرة أخرى فريدة من نوعها تحافظ على استمرار المحادثة المرئية.