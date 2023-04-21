شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تزيل مقاطع فيديو تحتوى معلومات مضللة عن تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت تيك توك الشهر الماضى بتحديث إرشادات المجتمع الخاصة بها لإضافة سياسات تحظر مقاطع الفيديو التي تحتوي على معلومات مضللة عن تغير المناخ على التطبيق، ويسري التغيير اعتبارا من اليوم 21 أبريل وفقًا لإعلان الخدمة، وبهذه الإجراءات لن يسمح TikTok بالمحتوى الذي "يقوض الإجماع العلمي الراسخ" فيما يتعلق بأزمة المناخ، وفقا لتقرير Engadget.

و سيظل تيك توك يسمح بمقاطع الفيديو التي تتناول المناقشات حول تغير المناخ ، مثل السياسات الحكومية المتعلقة به ، طالما أنها لا تتعارض مع الإجماع العلمي، ومع ذلك سيبدأ حذف المحتوى الذي ينتهك سياسته الجديدة اليوم ، وسيتم توجيه أي مستخدم يبحث عن معلومات مناخية إلى "معلومات موثوقة" وقررت تيك توك بشأنها بالشراكة مع الأمم المتحدة.

وفي عام 2022، نشر باحثو الثقة على الإنترنت في NewsGuard تقريرًا حول المعلومات الخاطئة، ولقد اكتشفوا أن TikTok مليء بالمعلومات الخاطئة حول تغير المناخ .

وعلى سبيل المثال خلال ذروة الوباء يؤدى البحث عن مقاطع فيديو COVID-19 إلى طرح اقتراحات تشمل "لقاح فيروس نقص المناعة البشرية لفيروس نقص المناعة البشرية". بالإضافة إلى ذلك ، كانت المعلومات المضللة سائدة بشكل خاص خلال موسم الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وانتهى الأمر في TikTok بإزالة أكثر من 300000 مقطع فيديو متعلق بالانتخابات وأكثر من 50000 مقطع فيديو تشارك معلومات خاطئة عن COVID-19.

وعندما قدمت TikTok سياستها الجديدة فيما يتعلق بتغير المناخ ، وأضافت أيضًا قواعد جديدة تغطي تقنية الذكاء الاصطناعي التي تنشئ المحتوى يجب الآن أن تأتي جميع الوسائط التي تم التلاعب بها أو إنشاؤها رقميًا على TikTok بالعلامة المناسبة ، مثل "الاصطناعية" أو "المزيفة" أو "المعدلة".

تيك توك، تغير المناخ، فيديوهات تيك توك، الذكاء الاصطناعى،