شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل انقطاع الاتصال بالقمر الصناعي الأذربيجاني لاستشعار الأرض عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم عمل القمر الصناعي الأذربيجاني Azersky التابع لشركة "أذر كوسموس" الأذربيجانية قبل الموعد المخطط له حسبما نقلت RT.

أفادت بذلك الوزارة الأذربيجانية للتنمية الرقمية والنقل.

وجاء في تقرير نشرته الوزارة: " لقد توقف تبادل المعلومات وانقطع الاتصال بالقمر الصناعي على الرغم من المحاولات التي قامت بها شركة "أذر كوسموس" لاستعادته.

ويشار إلى أن اصطداما مع نفايات فضائية صغيرة الحجم أو نيزك كان سببا محتملا لانقطاع الاتصال بالقمر الصناعي. وأضاف التقرير إلى أن كل ذلك يمكن أن يسبب تعطيل التغذية الكهربائية للقمر الصناعي.

مع ذلك فقد أكدت الوزارة الأذربيجانية أن مشروع إطلاق القمر الصناعي Azersky برّر نفقاته من حيث تقديم خدمات استشعار الأرض عن بعد.

وحسب وزارة التنمية الرقمية فإنها قد حصلت في أثناء عمل القمر الصناعي على أرباح تقدر بـ88.2 مليون دولار، ما يزيد بمقدار 1.5 مرة عن الاستثمارات المخصصة لإطلاقه وصيانته في مدار الأرض، فضلا عن قيمة التأمين التي تقيّم بـ26 مليون دولار.

وأشارت الشركة الأذربيجانية إلى انها قد باشرت عام 2022 بالعمل على تصنيع قمر صناعي جديد يتمتع بمواصفات الدقة العالية.

يذكر أن شركة " أذر كوسموس" وقّعت عام 2014 مع شركة Airbus Defence and Space الفرنسية اتفاقية تسليم القمر الصناعي Azersky للجانب الأذربيجاني.