شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تفرض روسيا غرامة مالية جديدة على جوجل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام أن شركة جوجل قد تتعرض لغرامة مالية أخرى فى روسيا لمخالفتها القوانين التى تتعلق بالإنترنت فى البلاد، وفقا لتقرير RT .

وقال مصدر فى محكمة منطقة تاجانسكى فى موسكو "إن جوجل معرضة لدفع غرامة مالية قدرها 4 ملايين روبل لرفضها حذف المحتوى المحظور نشره وفقا لقوانين الإنترنت الروسية".

وتبعا للقاضى الروسى تيمور فخرامييف فإن "سبب المخالفة رفض حذف مقاطع فيديو انتشرت على منصات يوتيوب التابعة لجوجل، منها مقاطع تتعلق بالعملية الروسية الخاصة التى تخوضها روسيا لحماية دونباس"، ومن المفترض أن يتم تغريم جوجل بموجب البند الثانى من القانون "13.14" للعقوبات فى روسيا والتى ترتبط بـ"عدم إزالة المحتوى المحظور من الإنترت وفقا للقوانين الروسية".

وكون ممثلى شركة جوجل لم يتم إخطارهم فى الوقت المناسب حول موعد جلسة المحكمة التى نظرت فى الأمر المذكور، فإن المحكمة فى موسكو لن تبت فى قرار الغرامة بشكل نهائى قبل موعد الجلسة القادمة التى ستعقد فى 11 مايو القادم.

وتجدر الإشارة إلى أن جوجل كانت قد تعرضت للعديد من الغرامات فى روسيا بسبب المخالفات التى تتعلق بالمحتوى المحظور على الإنترنت ضمن أراضى الاتحاد الروسي، منها غرامة فرضت العام الماضى بقيمة 46 ألف دولار.