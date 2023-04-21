شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتجه لتطوير شرائح الذكاء الاصطناعى الخاصة بها.. إليك كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد تقرير جديد بأن شركة مايكروسوفت تعمل على تطوير شرائح الذكاء الاصطناعى الخاصة بها التى يمكن استخدامها فى تدريب نماذج اللغة الكبيرة، ومن ثم تقليل الاعتماد على شرائح شركة "إنفيديا" حسبما نقلت العربية نت.

ووفقًا للتقرير، الذى نشره موقع ذى إنفورميشن "The Information"، فإن مايكروسوفت بدأت العمل على تطوير الشرائح سرًّا منذ عام 2019، وهى الآن متاحة لبعض موظفيها وموظفى (أوبن إيه آي) OpenAI لاختبار مدى أدائها فى أحدث نماذج اللغات الكبيرة، مثل: (جى بى تي-4) GPT-4.

المورد الرئيسي

وتعدّ شركة "إنفيديا" المورد الرئيسى لشرائح خوادم الذكاء الاصطناعى التى تتسابق الشركات لشرائها، وتشير التقديرات إلى أن "أوبن إيه آي" ستحتاج إلى 30,000 وحدة لمعالجة الرسومات (أي100) A100 من إنفيديا لتسويق روبوت الدردشة (شات جى بى تي) ChatGPT.

وتُباع أحدث وحدات معالجة الرسومات (إتش100) H100 من إنفيديا بأكثر من 40 ألف دولار على موقع (إيباي) eBay، مما يوضح الطلب على الشرائح المتطورة التى يُمكن أن تساعد فى نشر برامج الذكاء الاصطناعي.

وبينما تحث "إنفيديا" الخطى لصناعة أكبر عدد ممكن من الشرائح لتلبية الطلب، يُقال إن مايكروسوفت تبحث فى تطوير شرائحها الخاصة، وهى تأمل فى أن يساعدها ذلك على توفير المال فى حملتها لتبنّى الذكاء الاصطناعى فى خدماتها.

ويُقال إن مايكروسوفت سرّعت عملها على الاسم الرمزى (أثينا) Athena، وهو مشروع لصناعة شرائح الذكاء الاصطناعى الخاصة بها، وهى تأمل أن يساعدها ذلك على توفير المال فى حملتها لتبنى الذكاء الاصطناعى فى خدماتها.

ومع أنه من غير المعلوم هل تعتزم مايكروسوفت توفير الشرائح لعملاء خدمتها السحابية "آزور"، يقال إن عملاقة البرمجيات الأميركية تخطط لجعل شرائح الذكاء الاصطناعى الخاصة بها متاحة على نطاق أوسع داخل مايكروسوفت و(أوبن إيه آي) OpenAI مطلع العام المقبل.

ووفقاً للتقرير، فإن لدى مايكروسوفت أيضا خريطة طريق للشرائح التى تتضمن العديد من الأجيال القادمة.