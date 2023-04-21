شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز ألوان هاتف جوجل القابل للطي Google Pixel Fold والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الهواتف القابلة للطي في الانتشار - لم تعد تلك الكائنات الهشة غريب الأطوار من الأيام الأولى التي تنكسر في الشتاء أو تتلف إذا فتحتها عدة مرات، حاليًا، تم تحسينها وازدهارها ، ويهتم المزيد من الأشخاص وينضم المزيد من صانعي الهواتف إلى المرح.

وتقوم Google إحضار نسخة قابلة للطي الخاصة بها إلى بيكسل، على الرغم من أنها لم يتم تقديمها رسميًا بعد، والذي سيكون أول هاتف قابل للطي من Google ونأمل أن يكون منافسًا قويًا لـ Galaxy Z Fold 5، وكما هو الحال مع أي علامة تجارية كبيرة وإصدار هاتف ، تمكن المسربون من اكتشاف معلومات حول هذا الهاتف في وقت مبكر.

ما هي الألوان التي سيأتي بها Pixel Fold؟في الوقت الحالي، تشير التسريبات إلى لونين سيكون Pixel Fold متاحًا بهما: ظل أسود / رمادي غامق وظل أبيض، عندما يتم الإعلان عن الهاتف رسميًا، سنعرف على وجه اليقين اسمي خياري الألوان وما إذا كان سيكون هناك أي ألوان أخرى.

- لون أسود (أو رمادي غامق)

- لون ابيض

الأسود كلاسيكي، أو الرمادي الداكن هو أيضًا كلاسيكي ، خاصة في الهواتف. من المعقول جدًا توقع Pixel Fold باللون الأسود أو الرمادي الداكن - سيبدو اللون أنيقًا ومتطورًا. وبالطبع ، إنه اللون القياسي الذي يجب اختياره إذا كنت لا تهتم كثيرًا بالألوان أيضًا، ومن المتوقع أن يتم الإعلان في 10 مايو.