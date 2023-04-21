شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ستار شيب من سبيس إكس تستكمل أول اختبار طيران متكامل لها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكملت شركة سبيس إكس أخيرًا أول اختبار طيران متكامل تمامًا لمركبة ستارشيب بعد شهور من التأخير وإطلاق مُختفي في وقت سابق من الأسبوع، وإن لم يكن بالسلاسة التي قد ترغب بها انطلق الجمع بين Starship و Super Heavy المعزز من منشأة SpaceX's Boca Chica، تكساس في الساعة 9:34 صباحًا بالتوقيت الشرقي بعد فترة انتظار قصيرة، لكنه فشل في الانفصال والتراجع في مناورة فاشلة قبل الانفجار، وفقا لتقرير engadget.

وأخبر الرئيس التنفيذي إيلون ماسك المتحمسين سابقًا أن يخففوا من توقعاتهم، وكانت رحلة Starship تهدف إلى جمع البيانات للرحلات المعززة في المستقبل، كما أوضحت SpaceX خلال البث المباشر، كان مسح لوحة التشغيل هو الهدف الوحيد - أي شيء يتجاوز ذلك كان مجرد مكافأة، وقامت الشركة بغسل المحاولة الأولى بسبب صمام الضغط المجمد.

ولم تقل سبيس إكس بعد متى تتوقع إجراء محاولتها القادمة للرحلة، ويبلغ طول المركبة الفضائية والسوبر هيفي معًا 394 قدمًا، أو أطول من صاروخ ساتورن الخامس. إجمالي 39 محركًا من Raptor (33 في الداعم ، وستة في Starship) قوية بما يكفي لنقل حمولات تصل إلى 330.000 رطل إلى مدار أرضي منخفض عند إعادة استخدامها بالكامل ، و 550.000 رطل عند الاستهلاك. بالنسبة إلى السياق ، يمكن حتى لـ Falcon Heavy أن تجلب 141000 رطل إلى هذا المدار. يسمح الصاروخ الجديد بمهام لم تكن ممكنة من قبل ، بما في ذلك الرحلات النهائية إلى القمر والمريخ التي تتطلب الكثير من الوقود والإمدادات.

ويعد النجاح في الاختبار التالي أمرًا حيويًا نظرًا لتوقيت خطط SpaceX الخاصة وجهود الاستكشاف التي تبذلها وكالة ناسا، و تعتمد SpaceX على Starship للسياحة القمرية والرحلات التجارية الأخرى، وستعتمد عمليات هبوط أرتميس على القمر التابعة لوكالة ناسا، والتي من المقرر أن تبدأ حاليًا في ديسمبر 2025 ، على الصاروخ للوصول إلى السطح وإعادة رواد الفضاء إلى كبسولة أوريون في رحلة العودة إلى الوطن، و كلما تمكنت SpaceX من إثبات أن Starship قابلة للتطبيق، كانت فرصها في تقليل المزيد من التأخيرات أفضل.