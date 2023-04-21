شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تسمح بأنظمة دفع بديلة لمتجر بلاى فى المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمحت شركة جوجل بأنظمة دفع بديلة لمتجر بلاي فى المملكة المتحدة، من خلال طرح فواتير اختيار المستخدم في بريطانيا، وذلك بعد مرور 10 أشهر من إطلاق هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) فى يونيو 2022، تحقيقًا في أنظمة الدفع لعمليات الشراء داخل التطبيق من خلال جوجل بلاي على أجهزة أندرويد.

كانت الشركة قد أعلنت في سبتمبر من العام الماضي، أنها بصدد توسيع برنامج فوترة اختيار المستخدم لمتجر Play Store ليشمل الهند وأستراليا وإندونيسيا واليابان والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، وقامت حاليا بطرح فواتير اختيار المستخدم في المملكة المتحدة.



ما هو نظام الفواتير الجديد؟ ما هو نظام الفواتير الجديد؟

سيمكن النظام الجديد المستخدمين من اختيار أنظمة دفع بديلة لعمليات الشراء داخل التطبيق على متجر Play.

قالت جوجل إن هذا التطور يأتي بعد "محادثات بناءة" مع CMA وتهدف مجموعة "الالتزامات المحتملة" فيما يتعلق بسياسات الفوترة في المملكة المتحدة إلى حل تحقيق CMA.

"بموجب الالتزامات سيتمكن المطورون من إضافة نظام فوترة بديل داخل التطبيق، إلى جانب نظام فوترة جوجل بلاي، لمستخدمي أجهزة المحمول والأجهزة اللوحية في المملكة المتحدة.

قالت جوجل: "سيتم تقديم هذه الخيارات بطريقة محايدة تتيح للمستخدمين اتخاذ خيار مستنير ومشترك".

يمتلك المطورون أيضًا خيار اختيار عدم تقديم فواتير جوجل بلاي على الإطلاق عندما يدفع مستخدموهم في المملكة المتحدة مقابل المحتوى والخدمات الرقمية.

قالت جوجل إن رسوم الخدمة لتوزيع التطبيقات عبر أندرويد وجوجل بلاي ستستمر في الاعتماد على المبيعات الرقمية عبر منصة الشركة.

"رسوم الخدمة هي الطريقة التي ندعم بها استثماراتنا المستمرة في أندرويد وجوجل بلاي، وتعكس القيمة التي يقدمها أندرويد وجوجل بلاي، وهي الطريقة التي نربح بها المال كعمل تجاري". "عندما يختار المستخدم نظام الفوترة البديلة، فسنخفض رسوم خدمة المطور بنسبة 4%."

"إذا اختار أحد المطورين عدم تقديم فوترة جوجل بلاي على الإطلاق،فسيتم تخفيض رسوم الخدمة التي يدفعها المطور بنسبة 3%."

لاحظت جوجل أنه بالنسبة لكلا الخيارين، يجب على المطورين تلبية متطلبات حماية المستخدم المناسبة.

تمامًا مثل إعلان سبتمبر، سيتم إتاحة اقتراح نظام دفع بديل أولاً لمطوري التطبيقات غير المخصصة للألعاب في حالة قبول الالتزامات من قبل الهيئة العامة لسوق المال بعد الاستشارة العامة.

سيكون طرح هذه الالتزامات متاحًا لتطبيقات الألعاب "في موعد أقصاه أكتوبر 2023".