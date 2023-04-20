شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرقابة تطالب ميتا إعادة تقييم المعلومات الخاطئة عن كوفيد 19 التى أزالتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس الرقابة رده على طلب ميتا لمساعدته فى إعادة تقييم قواعد المعلومات المضللة الخاصة بـ COVID-19، و طلبت الشبكة الاجتماعية أولاً من هيئة الرقابة أن تدرس القواعد في الصيف الماضى، مشيرةً إلى أن سياساتها أدت إلى عدد "غير مسبوق" من المشاركات التي تمت إزالتها ، لكن الوباء "تطور" بشكل كبير منذ وضع القواعد لأول مرة.

وقال مجلس الرقابة ، في فتواه الاستشارية المتعلقة بالسياسة ، إن شركة Meta يجب أن تستمر في إزالة الادعاءات الكاذبة حول الوباء والتي "من المحتمل أن تساهم بشكل مباشر في خطر حدوث ضرر جسدي وشيك وجسيم" ، ولكن ينبغي عليها "إعادة تقييم" الادعاءات المحددة التي مؤهل للإزالة. كما أوصى المجلس أيضًا بأن تُسهل Meta على الباحثين الخارجيين دراسة المعلومات المضللة ، ودراسة كيف يمكن أن تساهم خوارزمياتها في نشر المعلومات المضللة الضارة، وفقا لتقرير engadget.

وعندما سألت Meta مجلس الرقابة لأول مرة عن قواعد التضليل الخاصة بـ COVID-19 ، تكهن الكثيرون بأن الشركة كانت تتطلع إلى تخفيف موقفها قبل الوباء ، ونادراً ما تقوم الشركة بإزالة منشورات المستخدمين على أساس المعلومات المضللة. بدلاً من ذلك ، اعتمدت على مدققي الحقائق لتقييم مثل هذا المحتوى المشكوك فيه ، وكانت المعلومات المصنفة على أنها خاطئة متدنية الترتيب لجعلها أقل وضوحًا.

لكن في بداية الوباء ، قالت ميتا إنها ستزيل المعلومات الخاطئة التي قال خبراء الصحة إنها من المحتمل أن تؤدي إلى ضرر والنتيجة كما يلاحظ مجلس الرقابة ، هي أنه تمت إزالة 27 مليون مشاركة من Facebook و Instagram بين مارس 2020 ويوليو 2022، و تسرد الشركة حاليًا 80 مطالبة محددة مؤهلة للإزالة ، بما في ذلك الادعاءات بأن لقاحات COVID تسبب المغناطيسية وأن الوباء مرتبط بتقنية 5G.

وقال مجلس الرقابة في استشارته إنه طالما أن منظمة الصحة العالمية تصنف COVID-19 على أنه حالة طوارئ صحية عالمية ، يجب على Meta الاستمرار في إزالة المعلومات الخاطئة الأكثر ضررًا. لكنها تشير إلى أن الشركة لم تتشاور مع مسؤولي الصحة العامة أو غيرهم من الخبراء لتقييم ما إذا كانت جميع الادعاءات التي تزيلها لا تزال تشكل تهديدًا خطيرًا.

وكتب مجلس الإدارة: "إذا وجدت Meta أن أي ادعاءات لم تعد خاطئة أو لم يعد من المحتمل أن تساهم بشكل مباشر في خطر حدوث ضرر جسدي وشيك ، فلا ينبغي أن تخضع هذه المطالبات للإزالة بموجب هذه السياسة". وعلى الرغم من أن مجلس الرقابة لم يحاول التأثير في أي من الادعاءات المحددة ، إلا أنه قال إنه يجب على Meta التشاور مع مجموعة من الممارسين ، بما في ذلك المتمرسين في علم الفيروسات والمعلومات المضللة وحقوق الإنسان و "حرية التعبير".

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الرقابة يدفع ، مرة أخرى ، شركة Meta لفحص دورها في المساعدة على انتشار المعلومات المضللة. أوصى مجلس الإدارة الشركة "بتكليف بإجراء تقييم لتأثير حقوق الإنسان لكيفية تضخيم موجز أخبار Meta وخوارزميات التوصية وميزات التصميم الأخرى المعلومات الخاطئة الصحية وتأثيراتها.

وقدم مجلس الرقابة توصية مماثلة في أعقاب السادس من يناير قائلًا إن شركة Meta يجب أن تنظر في كيفية مساهمة قراراتها في التمرد ، لكن الشركة رفضت الالتزام بأبحاث جديدة.

زتطرق مجلس الرقابة إلى موضوع شائك آخر لـ Meta: قدرة الباحثين الخارجيين على دراسة ما يحدث على Facebook ، وهو أمر مهم بشكل خاص لبحوث المعلومات المضللة. وأشار المجلس إلى التقارير التي تفيد بأن Meta تستعد لحل CrowdTangle ، أداة التحليل التي يستخدمها الباحثون والصحفيون ، وقال إنه "يجب تعزيز أدوات البحث بدلاً من وقفها".

ويجب أن تضع Meta مسارًا للباحثين الخارجيين للوصول إلى البيانات غير العامة للدراسة المستقلة لآثار تدخلات السياسة المتعلقة بإزالة المعلومات الخاطئة عن COVID-19 وتقليل توزيعها ، مع ضمان حماية هذه المسارات للحق في الخصوصية لمستخدمي Meta وحقوق الإنسان للأشخاص داخل وخارج المنصة ".

كما هو الحال مع جميع توصيات مجلس الرقابة ، فإن Meta ليست ملزمة بتغيير أي من سياساتها ، ولكن يلزم الرد على كل توصية في غضون 60 يومًا.