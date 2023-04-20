تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن تفاصيل سعة التخزين في جهاز Google Pixel Tablet

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل إختيارات السعة التخزينية في جهاز Google Pixel Tablet والسعر الذي ينطلق به هذا الإصدار للأسواق.

كانت شركة جوجل قد شاركت إعلان تشويقي لجهاز Pixel Tablet القادم خلال فعاليات حدث Pixel 7، إلا أن عملاق البحث لم تقدم تفاصيل أكثر حول الجهاز حتى الآن.

ولقد كشفت التسريبات الجديدة التي جاءت من “Roland Quandt” عن تفاصيل سعة التخزين في جهاز Google Pixel Tablet، حيث تقدم جوجل الجهاز بإختيارات في سعة التخزين بين 128 و256 جيجا بايت، كما يتوفر الجهاز بألوان البورسلين والضبابي.

كما تشير التسريبات الجديدة إلى أن جوجل تقدم النموذج الرئيسي من جهاز Pixel Tablet بسعة 128 جيجا بايت وسعر يتراوح بين 600 إلى 650 يورو.

من جانب أخر لم توضح التسريبات ما إذا كانت الأسعار تشمل القاعدة التي ظهرت في الإعلانات التشويقية، والتي تدعم تتيح تحويل الجهاز إلى شاشة ذكية.

يذكر أن جهاز Pixel Tablet يأتي بشاشة مميزة بحجم 10.95 إنش، ودقة عرض 1600 في 2560 بيكسل، كما يأتي بمعالج Tensor G2، ويدعم قدرة شحن 18W، ويدعم أيضاً الجهاز Wi-Fi 6، وUWB، ويضم كاميرة بدقة 8 ميجا بيكسل في الجهة الخلفية بمستشعر Sony IMX355، وأخرى في الجهة الأمامية.

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