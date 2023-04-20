شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. Snapchat تعمل على توسيع برنامج تقاسم الإيرادات لإغراء المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبذل Snapchat جهودًا جديدة لجلب المزيد من المبدعين إلى نظامها الأساسي، حيث يعمل التطبيق على توسيع برنامج مشاركة الإيرادات الخاص به وإضافة ميزات جديدة للوجه العام لمساعدة المبدعين على البدء واكتشافهم في التطبيق.

قدم Snapchat لأول مرة إعلانات أثناء التشغيل كطريقة لبعض من Snap Stars لكسب المال من قصصهم العام الماضي، والآن تقول الشركة إن المبدعين الذين لديهم ما لا يقل عن 50000 متابع و 25 مليون مشاهدة شهرية وما لا يقل عن 10 قصص منشورة شهريًا "قد يكونون مؤهلين" للمشاركة في ترتيب تقاسم الإيرادات، ومن المفترض أن الشركة لا تزال تحتفظ بالحق في إعطاء الضوء الأخضر للمستخدمين الفرديين في البرنامج، لكن المقاييس على الأقل تمنح المبدعين الناشئين هدفًا للتصوير من أجله.

البرنامج ليس الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها لمنشئي المحتوى كسب المال منSnap ، لكن المشاركة في أرباح الإعلانات لطالما كانت الطريقة المفضلة لكبار منشئي المحتوى للحصول على الأموال لأنها تميل إلى أن تكون الأكثر موثوقية.

تمتلك الشركة أيضًا صندوقًا لمنشئي المحتوى يركز على الموسيقى وتدفع للمستخدمين مقابل محتوى Spotlight الشهير، وفقاً لموقع engadget.

بالنسبة لأولئك الذين لم يحصلوا بعد على مشاهدات بالملايين، يضيف Snap أيضًا ملفات شخصية وقصصًا عامة جديدة، والتي ستكون متاحة لأي مستخدم فوق سن 18 عامًا، تتيح التغييرات للمستخدمين مشاركة محتوى "صديق" خاص، والقصص المعروضة للجمهور من نفس الحساب، إلى جانب التحليلات والمقاييس الأخرى، كما يلاحظSnap ، ويمنح هذا المستخدمين طريقًا ليصبحوا منشئين أكثر غزارة حتى لو لم يكونوا مؤهلين بعد ليصبحوا Snap Star ويمكن للمستخدمين أيضًا حفظ منشورات القصص واللقطات المحددة في ملفهم الشخصي العام، في المرة الأولى التي يمكّن فيها التطبيق اللقطات غير المؤقتة والقصص.

تعد الميزات أيضًا واحدة من أبرز الطرق التي طمس فيها Snapالخطوط الفاصلة بين المحتوى العام ومحتوى الصديق.

لطالما تفاخرت الشركة بأصولها كتطبيق مراسلة "للأصدقاء الحقيقيين" وقالت إن اختفاء الرسائل يقلل من أنواع الضغط الاجتماعي المرتبط غالبًا بمنافسيها، ولكن هذه القيود لا تؤدي بالضرورة إلى منشئي محتوى ناجحين - أو يحصلون على رواتب جيدة، حيث يحاول Snap الآن إيجاد طرق لجعل كليهما ممكنًا.