شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "واتساب" يعمل على لوحة مفاتيح معاد تصميمها لمستخدمى أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت منصة واتساب للمراسلة الفورية الشهيرة المملوكة من قبل ميتا، تحديثًا جديدًا من خلال برنامج Google Play Beta الخاص بها، يعمل على لوحة مفاتيح معاد تصميمها لمستخدمي أندرويد، وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo.

لوحة المفاتيح الجديدة التي هي قيد التطوير حاليًا متاحة فقط لعدد قليل من مختبري النسخة التجريبية، ومن المتوقع أن تصل لوحة المفاتيح هذه لمزيد من المستخدمين مع التحديثات المستقبلية، وبصرف النظر عن هذا، ورد أن واتساب يعمل أيضًا على قائمة مرفقات جديدة، وتم تصميم قائمة المرفقات المعاد تصميمها والتي تأتي مع واجهة أوضح لتحسين تجربة المستخدم.

وكشف التقرير كيف يخطط WhatsApp لتغيير لوحة المفاتيح في التطبيق، مقارنة بلوحة المفاتيح الحالية ط، تم نقل شريط تحديد الإصدار المعاد تصميمه (الذي يظهر بعد الضغط على رمز الرموز التعبيرية) من الأسفل إلى الأعلى.

ويذكر التقرير أيضًا أن التخطيط الجديد قد يزيل أيضًا الشريط الذي يسمح للمستخدمين بالوصول إلى فئات مختلفة من الرموز التعبيرية، ويمكن أن تؤثر إزالة هذا الشريط على المستخدمين الذين يستخدمون الرموز التعبيرية بشكل متكرر، مع هذا التغيير، يتعين على المستخدمين التمرير أكثر لإرسال رمز تعبيري معين، ومع ذلك يجب على المستخدمين ملاحظة أن هذه الميزة في المرحلة التجريبية حاليًا ولا تزال قيد التطوير.

ويوفر التحديث الأخير أيضًا مزيدًا من التفاصيل حول التوافق مع أنظمة التشغيل القديمة، ويبدو أن هذا التحديث قد أزال الدعم لإصدارات Android الأقل من 5.0.

ربما أنهى واتساب دعم الإصدارات الأقدم من أندرويد للتأكد من أن التطبيق يتضمن أحدث ميزات الأمان ويقدم أفضل تجربة للمستخدم،

وسيسمح هذا التحديث أيضًا للمطورين بالتركيز على الميزات الجديدة لمعظم المستخدمين الذين يقومون بتشغيل الإصدارات الحديثة من نظام التشغيل.

بصرف النظر عن هذا، قد يواجه بعض المستخدمين أيضًا مشكلة في شاشة البداية بعد تثبيت آخر تحديث.

وقد يظهر الشعار أكبر من المعتاد، ومع ذلك يبدو أن هذا خطأ معروف على نطاق واسع ومن المتوقع أن يقوم واتساب بإصلاحه قريبًا.