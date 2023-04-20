تكنولوجيا: مايكروسوفت تبدأ العمل على تطوير Surface Go 4 يرتكز على معالج ARM

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة مايكروسوفت في العمل على تطوير جيل جديد من أجهزة Surface، ولقد أوضحت أحدث التسريبات أن Surface Go 4 يأتي بمعالج ARM للمرة الأولى.

تقدم مايكروسوفت الجيل الجديد من أجهزة Surface لاحقاً هذا العام، ولقد بدأت التسريبات في الكشف عن بعض التفاصيل حول الإصدارات المرتقبة.

ولقد كشفت أحدث التسريبات عن الملامح الأولى لمواصفات جهاز Surface Go 4 القادم، الذي سجل في التسريبات برمز Tanta، والذي يأتي بمعالج يرتكز على تصميم ARM.

أيضاً أوضحت التسريبات أن الإصدار منخفض التكلفة من أجهزة Surface يضم معالج Snapdragon 7c والذي يأتي بنفس آداء المعالج السابق إلا أنه يدعم الجهاز بعمر أطول للبطارية.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن Surface Go 4 قد يأتي بميزة الإتصال بشبكات 5G، كما يأتي ببعض التغييرات المحدودة في التصميم، إلا أن هذا الإصدار يأتي بنفس الحجم المميز للإصدارات السابقة من السلسلة، كما تشير التوقعات إلى أن مايكروسوفت تقدم نموذج بمعالجات Intel.

أيضاً تشمل الإصدارات القادمة من أجهزة Surface إصدار جديد من سلسلة Surface Pro يأتي باثنان من الأحجام في الشاشة، حيث يتميز الإصدار الأول من Surface Pro بحجم 13 إنش، بينما يأتي الإصدار الثاني بحجم 11 إنش ويسجل النموذج الأول برمز “Luxor” ويأتي بنفس حجم جهاز Surface Go.

من جانب أخر يأتي Surface Pro المميز بحجم 11 إنش بآداء أقوى ومعدل تحديث 120Hz، مع مستوى تسعير أعلى.

يذكر أن مايكروسوفت تعمل تحديث Windows 11 ليتوافق بشكل أفضل مع الأجهزة المميزة بشاشات صغيرة بحجم الأجهزة اللوحية.

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