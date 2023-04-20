تكنولوجيا: GIGABYTE تكشف عن أجهزة حاسب مخصصة للألعاب بآداء عالي في السوق الهندي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت GIGABYTE في السوق الهندي عن جيل جديد من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب المميزة بآداء عالي، وتضم الجيل الأخير من معالجات إنتل، وأيضاً تقنية NVIDIA.

يأتي الجيل الجديد من أجهزة GIGABYTE المخصصة للألعاب بسلسلة كرت الشاشة NVIDIA GeForce RTX 40، وتشمل الأجهزة سلاسل AORUS وAERO وأيضاً G5، على أن تتميز هذه الأجهزة بأفضل التقنيات، وتدعم المهام الإبداعية.

ولقد قدمت GIGABYTE أجهزة AORUS 17 BSF وAORUS 15 BKF وAORUS 15 9SF وAORUS 15 9KF وAORUS 15 9MF وAERO 14 OLED BMF وAERO 14 OLED 9MF وG5 KF وأيضاً G5 MF خلال الحدث.

أيضاً إلى جانب سلسلة كرت الشاشة NVIDIA GeForce RTX 40 تقدم GIGABYTE الأجهزة الجديدة بالجيل 13 من معالجات إنتل، ولقد صممت أجهزة AORUS 17 وAORUS 15 لدعم اللاعبين والمستخدمين من المبدعين بأفضل آداء مع معالج Gen i7 H وكرت الشاشة NVIDIA GeForce RTX 4070 في أعلى نموذج بقوة 140W، لذا يدعم المستخدم بأفضل آداء في المهام المكثفة والألعاب.

وتتوفر أجهزة AORUS بحجم 17.3 و15.6 إنش في الشاشة، مع جودة عرض QHD، وتصل إلى معدل تحديث 240Hz لدعم الأجهزة بأفضل مرئيات مع آداء إنسيابي للإطارات.

كما تقدم جهاز AERO 14 OLED بترقية كبيرة في الآداء بوزن 1.49 كجم، وتدعم الشاشة معايير NVIDIA Studio، التي تؤكد على دعم الجهاز بآداء مستقر في البرامج الإبداعية، أيضاً يتميز الجهاز بجودة عرض QHD+، أو دقة 2.8K، وأبعاد 16:10 التي توفر مساحة إبداعية أكبر.

وتأتي سلسلة G5 بتصميم يدعم تشغيل الألعاب المتوسطة، وتضم الأجهزة الجيل 12 من معالجات إنتل Intel Core i5، وسلسلة كرت الشاشة NVIDIA GeForce RTX 40، ومعدل تحديث 144Hz، كما تتميز سلسلة G5 بحجم أصغر من الجيل السابق بنسبة 22%.

كما تقدم GIGABYTE الأجهزة الجديدة بنظام تبريد أكثر فعالية وبكفاءة أعلى مع ضوضاء أقل، كما تأتي الأجهزة بتقنية Thunderbolt 4 بقدرة تصل إلى 100W مع آداء سريع في نقل البيانات.

ومن المقرر أن تتوفر أجهزة Gigabyte AORUS بسعر يبدأ من 1363 دولار للإصدار المميز بحجم 15 إنش ومعالج Intel Core i5، ويتوفر AERO 14 OLED بسعر 1850 دولار للنموذج المميز بمعالج Core i5، وسعر 2069 دولار للنموذج المميز بمعالج Core i7، بينما يبدأ سعر Gigabyte G5 من 1107 دولار وتتوفر الأجهزة في شهر مايو.

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