شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماسك يتهم مايكروسوفت باستخدام بيانات تويتر بشكل غير قانونى خلال إنشاء الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، شركة مايكروسوفت باستخدام بيانات من تويتر بشكل غير قانوني لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بهذه الشركة، وكتب ماسك على صفحته في تويتر: "قامت شركة مايكروسوفت بتدريب الذكاء الاصطناعي بشكل غير قانوني باستخدام بيانات تويتر.. حان الوقت للتحقيق في ذلك عبر القضاء".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، نشر أكثر من ألف خبير فى مجال الذكاء الاصطناعي، ومن ضمنهم ماسك، خطابا مفتوحا مؤخرا، طالبوا فيه بوقف مؤقت لأنظمة التدريب الأكثر قوة من GPT-4 لمدة ستة أشهر على الأقل لأن هذه العملية غير المنضبطة في هذا المجال قد تشكل تهديدا للبشرية، لكن مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل جيتس عارض مثل هذا التوقف.

ويشار إلى أنه تم إطلاق روبوت الدردشة ChatGPT من شركة OpenAI الأمريكية في نهاية نوفمبر 2022، وتتفاعل الخدمة مع المستخدم في وضع الحوار.

يمكن للذكاء الاصطناعي القائم على النموذج اللغوي GPT-3.5 الإجابة على أسئلة إضافية، والاعتراف بأخطائه، والمجادلة بخصوص المقدمات غير الصحيحة، ورفض الطلبات غير ذات الصلة.

وجذبت إمكانيات هذه الخدمة، الاهتمام العام الكبير والواسع في كل العالم بما في ذلك في روسيا.