شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد الفضاء الصينيون Shenzhou 15 يكملون عملية سير الفضاء الرابعة محطمة للأرقام القياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكمل رواد الفضاء الصينيون شنتشو 15 الجولة الرابعة والأخيرة من مهمتهم التي استغرقت ستة أشهر.

أجرى قائد البعثة Fei Junlong والرائد Zhang Lu نشاط خارج المركبة (EVA) ، حيث خرجا عبر غرفة معادلة الضغط بوحدة Wentian العلمية في محطة Tiangong الفضائية، حيث ساعد زميل الطاقم دينج تشينج مينج العمليات من داخل البؤرة الاستيطانية.

تضمنت مهام Fei و Zhang تثبيت مجموعة مضخة خارجية، والتي تعد جزءًا من نظام المبرد في Tiangong، على وحدة Mengtian العلمية.

كانت الأهداف الأخرى المكتملة هي تركيب كبلات وأجهزة داخلية لدعم منصة استضافة حمولة علمية وتجريبية، وفقًا لبيان من وكالة الفضاء الصينية المأهولة، وفقاً لموقع space.

يُعد إجمالي عدد المركبات التي تم إطلاقها في Shenzhou 15 وعددها أربعة أثناء إقامتهم على متن Tiangong رقمًا قياسيًا وطنيًا جديدًا، وأكمل الطاقم سيرهم في الفضاء للمرة الثالثة في أواخر مارس.

كما هو الحال مع عمليات السير في الفضاء الصينية الأخيرة، حيث تم إجراء النشاط دون أي إخطار رسمي مسبق ولم يتم الإفصاح إلا عن القليل من التفاصيل بعد الحدث، وتم إجراء النشاطات خارج المركبة أثناء بعثات شنتشو 12 و 13 و 14 عندما كان يتم بناء تيانجونج المكونة من ثلاث وحدات بطريقة أكثر انفتاحًا.

ومن المتوقع أن يغادر فاي وتشانغ ودنغ تيانقونغ الشهر المقبل، بعد أن يستقبلوا رواد فضاء مهمة شنتشو 16 القادمة ويسلمون السيطرة على المحطة.

قبل ذلك، سيشرفون على وصول مركبة الشحن الفضائية Tianzhou 6 لتوفير إمدادات جديدة إلى Tiangong للمهمة القادمة، ويجري حاليًا إعداد صاروخ لونج مارش 7 لإطلاق تلك المهمة في مركز Wenchang لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة جزيرة هاينان.