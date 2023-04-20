تكنولوجيا: Honor تكشف عن تفاصيل تطوير واختبار كاميرا هاتف Magic5 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعتبر Honor Magic5 Pro أحد الهواتف الذكية الرائدة التي تم إطلاقها هذا العام والذي قد تأثر المستخدمون بميزاته الشاملة.

فقد قدم إعداد الكاميرا الثلاثية ذو دقة 50 ميجابكسل بالهاتف لقطات رائعة في جميع سيناريوهات التصوير أثناء الاختبارات، والآن تشارك Honor بعض التفاصيل من وراء الكواليس حول عملية تطوير كاميرا Magic5 Pro وكيف تم اختبارها في مختبرات Honor’s R&D.

يمكن لمختبر الكاميرا المخصص في Honor اختبار مشاهد التصوير المختلفة بما في ذلك ظروف الإضاءة وسرعة الغالق والمسافة. وشرعت Honor في عملية تطوير مدتها 18 شهرًا لمحرك صور Honor الخاص بها والتي تتضمن كود مصدر جديد وتحسينات خوارزمية للكاميرات الموجودة في Magic5 Pro.

عملت Honor أيضًا عن كثب مع كوالكم للاستفادة من محرك Snapdragon AI الخاص بها، مما أدى إلى فترات زمنية أكبر لذاكرة التخزين المؤقت للبيانات.

قامت Honor بتدريب شبكة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بأكثر من 270000 صورة مع خوارزميات محسنة لاستشعار الحركة والتعرف على الأشياء والتعرف على المشهد.

كما ذكر بيان Honor الصحفي أيضًا زيادة سرعة التركيز التلقائي في Magic5 Pro، والتي زادت بنسبة 245٪، مقارنةً بـ Magic4 Pro من العام الماضي.

أعطت Honor أيضًا الأولوية لحماية العين أثناء تطوير Magic5 Pro، وحصلت على أول شهادة TÜV Rheinland الملائمة لتصفية الضوء الأزرق وتعديل درجة حرارة اللون.

يتميز Magic5 Pro أيضًا بميزة تعتيم ديناميكي جديدة تم تطويرها باستخدام بيانات من أكثر من 10000 مستخدم. بالإضافة إلى ذلك، أنفقت Honor أكثر من 20 مليون دولار على معدات اختبار الجودة الداخلية لأكثر من 200 معيار اختبار شهادة.

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