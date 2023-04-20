شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Snapchat + تتجاوز 3 ملايين مشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Snap أن Snapchat + تجاوز 3 ملايين مشترك، حيث يشير هذا إلى أن النمو يتسارع مرة أخرى، بينما تباطأ النمو بعد علامة المليون في الشهر الأول، فقد وصل إلى مليونى مستخدم فى يناير، ومن الواضح أن هناك جمهورًا على استعداد لدفع 4 دولارات شهريًا للحصول على ميزات مبكرة ومزايا VIP مثل التعليقات ذات الأولوية.

تضيف الشبكة الاجتماعية أيضًا بعض الميزات الجديدة للجميع، وتتيح قصة مشتركة جديدة بعنوان "After Dark" للأصدقاء إضافة إلى ملخص المغامرات، وفي الوقت نفسه، حيث تتوسع ميزة المجتمعات لمشاركة وجهات النظر مع زملاء الدراسة لتشمل المزيد من المدارس على مدار الشهر، وفقاً لموقع engadget.

ستكون Snap Map أكثر فائدة أيضًا، وسترى معالم ثلاثية الأبعاد يمكن أن تساعدك في العثور على محتوى حول النقاط الفعالة، بينما تساعدك مشاركة الموقع في تتبع الأصدقاء، ويمكن أن تحتوي الأماكن أيضًا على علامات لمساعدتك فى العثور على الأماكن الشائعة.

يأتي توسع Snapchat + والميزات الجديدة في لحظة حاسمة، حيث استمر Snapchat في النمو، ووصل إلى 750 مليون مستخدم نشط شهريًا (و 375 مليون مستخدم يوميًا) اعتبارًا من فبراير على الرغم من المنافسة من أمثال Instagram و TikTok، ويتبع ذلك أيضًا بعد عام 2022 تقريبًا الذي تضمن تسريح 1300، ولا يمكن للنمو المستدام أن يساعد Snap على التعافي فحسب، بل يساعد في تقليل اعتمادها على أموال الإعلانات.