شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطلق هذا العام أول صاروخ "أنغارا" من مطار فوستوتشني الفضائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حاكم مقاطعة آمور الروسية، فاسيلي أورلوف أن روسيا ستطلق أول صاروخ من نوع "أنغارا" من مطار فوستوتشني الفضائي العام الجاري، حسبما نقلت RT.

وفي مقابلة حول الموضوع قال المسؤول : "في سبتمبر القادم سيتسلم مطار فوستوتشني صاروخا من نوع أنغارا، سيكون أول صاروخ من هذا النوع يتم إطلاقه من هذا المطار، وعملية الإطلاق من المقرر أن تجري قبل نهاية 2023".

وأضاف "يتم حاليا الانتهاء من بناء المنصة الثانية لإطلاق صواريخ أنغارا في المطار، وعلى الرغم من كل الصعوبات فإن آلية البناء تجري ضمن المواعيد المحددة هناك.. صاروخ أنغارا من المفترض أن يصل إلى المطار في سبتمبر، ووفقا للخطط الموضوعة فإن إطلاقه من هناك سيكون نهاية العام الجاري.. وإن تطوير البنى التحتية في منطقة المطار يعتمد على عدد عمليات الإطلاق التي ستجرى منه، ومن المهم جدا زيادة عدد هذه العمليات، واتمنى أيضا أن يستخدم المطار لإطلاق رحلات الفضاء المأهولة، هناك مناقشات حول هذا الأمر، هذا الشيء سيعطي المطار زخما إضافيا".

و"فوستوتشني" هو مطار لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع في الشرق الأقصى الروسي، شيدته الدولة للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وأجريت أول عملية إطلاق منه عام 2016.

وفي يونيو 2019 بدأت روسيا بالمرحلة الثانية من توسيع منشآت المطار بهدف بناء منصات ومجمع جديد لإطلاق صواريخ "أنغارا" الفضائية الثقيلة منه، وبدأ تركيب المعدات التقنية في تلك المنشآت في ديسمبر العام نفسه.