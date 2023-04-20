تكنولوجيا: خدمة +Snapchat تتمتع الآن بثلاثة ملايين مشترك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد تكون الخدمة الاشتراكية بتطبيق Snapchat أكثر شيوعًا مما تعتقد. فقد كشفت شركة Snap أن خدمة Snapchat+ تتجاوز الآن الثلاثة ملايين مشترك. وهذا يشير إلى أن النمو يتسارع مرة أخرى.

فبعد ان تباطأ النمو بعد أول مليون مشترك في الشهر الأول، وصلت الخدمة إلى مليوني مستخدم في يناير. من الواضح أن هناك جمهورًا على استعداد لدفع 4 دولارات شهريًا للحصول على ميزات مبكرة ومزايا VIP مثل أولوية التعليقات.

تضيف الشبكة الاجتماعية أيضًا بعض الميزات الجديدة للجميع، إذ تتيح قصة مشتركة جديدة بعنوان “After Dark” للأصدقاء بالإضافة إلى ملخص المغامرات في وقت متأخر من الليل.

وفي الوقت نفسه، تتوسع ميزة المجتمعات لمشاركة وجهات النظر مع زملاء الدراسة لتشمل المزيد من المدارس على مدار الشهر.

تبدو ميزة Snap Map أكثر فائدة أيضًا، فسترى معالم ثلاثية الأبعاد يمكن أن تساعدك في العثور على محتوى حول النقاط الفعالة، بينما تساعدك مشاركة الموقع في تتبع الأصدقاء. يمكن أن تحتوي الأماكن أيضًا على علامات لمساعدتك في العثور على الأماكن الشائعة.

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