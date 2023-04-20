تكنولوجيا: تطبيق سناب شات يعمل على توسيع خدمة “My AI” المدعومة من ChatGPT لجميع المستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوسع تقنية الذكاء الاصطناعي المدعومة من ChatGPT على سناب شات لتشمل جميع مستخدمي التطبيق. فقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة سناب، Evan Spiegel، في مؤتمر قمة الشركاء التابع للشركة، أنه يتم الآن إطلاق نسخة مطورة من برنامج “My AI”، وهو برنامج الدردشة الآلي داخل التطبيق الذي كان يقتصر سابقًا على مشتركي Snapchat+، على مستوى العالم.

ومع التوسيع، يحتوي My AI على عدد من الميزات الجديدة الخاصة بـ Snapchat، إذ يمكنه تزويد مستخدمي التطبيق بمقترحات للمطاعم والأنشطة الأخرى بناءً على ما هو شائع في Snap Map، ويمكنه اقتراح عدسات الواقع المعزز.

يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة AI إلى الدردشات الجماعية، وتعيين اسم مخصص وصور رمزية (عبر Bitmoji) لشخصية AI.

وفي حين أن طرح My AI كان محدودًا حتى الآن، تقول الشركة أن My AI قد حقق نجاحًا كبيرًا مع المستخدمين الذين يتبادلون مليوني رسالة يوميًا مع الروبوت. ومع ذلك، تم أيضًا انتقاد تطبيق Snap لتقنية OpenAI.فقد ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الروبوت انخرط في محادثات غير لائقة وقدم نصائح مشكوك فيها للباحثين الذين تظاهروا بأنهم في سن المراهقة.

والآن، تقول شركة سناب أن My AI يستخدم “تقنية تعديل إضافية” بحيث يمكن تقييد المستخدمين مؤقتًا من الميزة إذا “أساءوا استخدام الخدمة”.

وتقول الشركة أيضًا إن الذكاء الاصطناعي قد تم تدريبه على مراعاة عمر المستخدم الذي تراسله للمساعدة في منع الدردشات من الانحراف إلى منطقة غير آمنة. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الآباء في النهاية من استخدام ميزة الرقابة الأبوية في التطبيق، Family Center، لتتبع مقدار الوقت الذي يقضيه المراهقون في الدردشة مع صديقهم الجديد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

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