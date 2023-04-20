تكنولوجيا: MediaTek تعلن عن منصة Dimensity Auto Platform للجيل التالي من السيارات ذاتية القيادة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة MediaTek عن مجموعة جديدة من الشرائح لمعالجها الرائد Dimensity، وهي منصة Dimensity Auto التي تقدم مجموعة من الحلول الحاسوبية للسيارات ذاتية القيادة.

تعمل Dimensity Auto على المساعدة في تحقيق أهداف صانعي السيارات لقمرة القيادة الذكية، وتوفر إمكانية الاتصال أثناء التنقل بالإضافة إلى أنظمة مساعدة السائق التلقائية.

كما ستدعم MediaTek Dimensity لسيارات الجيل التالي أنظمة مساعدة السائق التلقائية (ADAS) وغيرها من الحلول السلسة.

يبدو أن MediaTek تسعى بقوة لتحقيق هدفها للمساعدة في تقديم سيارات ذكية ومتصلة دائمًا. وتعتبر Dimensity Auto عبارة عن منصة متعددة المعالجات قادرة على التعلم الآلي والرؤية لأحدث منتجات السيارات. أهم ما يميزها هي تقنية MiraVision مع إمكانية عرض بدقة 8K مع معدل تحديث 120 هرتز، كما أنها تشتمل على العديد من الكاميرات الأصلية التي تعمل بتقنية HDR.

هناك ايضًا العديد من الميزات والوظائف المضمنة في MediaTek Dimensity بما في ذلك DSP مخصص لصوت الميكروفون.

يبدو ان منصة Dimensity Auto ستتنافس مع Snapdragon Ride من كوالكوم، ولكن يبقى أن نرى كيف ستتناسب Dimensity Auto مع Snapdragon Ride.

لم يتم تحديد الموعد الرسمي حتى الآن لإطلاق منصة MediaTek Dimensity Auto في سيارات الإنتاج. ومع ذلك، يمكن أن يكون دخولها إلى صناعة السيارات أمرًا بالغ الأهمية مع مجموعة من الميزات المبتكرة.

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