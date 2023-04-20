شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تسمح للمطورين فى المملكة المتحدة باستخدام الدفع من جهات خارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل مستخدمو Android في المملكة المتحدة على خيار الدفع مقابل التطبيقات والخدمات على النظام الأساسي من خلال نظام فوترة غير نظام Google، وبعد عشرة أشهر من بدء هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) تحقيقًا في نظام الدفع الخاص بعملاق التكنولوجيا لعمليات الشراء داخل التطبيق، عرضت Google منح المطورين في المنطقة خيار استخدام خيارات بديلة.

وجاء التحقيق بعد تحقيق منفصل وجدت فيه هيئة السوق المالية أن أبل وجوجل يحتلان "احتكارًا ثنائيًا فعالًا" على الأنظمة البيئية للجوال، وأن متجر جوجل بلاي على وجه الخصوص يمكن أن يؤدي إلى "أسعار أعلى وخيارات أقل لمستخدمي أندرويد".

تطلب CMA الحصول على تعليقات في الوقت الحالي، على مقترحات Google وستستمر في قبولها حتى 19 مايو، وإذا قررت المؤسسة أن تجعل المقترحات ملزمة قانونًا بناءً على ملاحظات الأشخاص، فسيكون المطورون قادرين على تقديم نظام دفع من اختيارهم، يُعرف باسم "فواتير المطور فقط" أو DOB، في المملكة المتحدة، ويمكنهم أيضًا تقديم نظام دفع بديل بجوار نظام Google في مخطط يُعرف باسم "فواتير اختيار المستخدم" (UCB).

ومع ذلك، ستستمر Google في تحصيل رسوم الخدمة من المطورين، والتي تكلفهم عادةً ما بين 15 إلى 30 % من أرباحهم وستكون أقل قليلاً من المعتاد، وعندما لا يقدم المطورون فواتير Google Play على الإطلاق، سيتم تخفيض رسوم الخدمة بنسبة 3 %، وإذا اختاروا تقديم طريقة دفع بديلة جنبًا إلى جنب مع طريقة Google، واختار العميل ذلك، فسيتم تخفيض رسوم الخدمة بنسبة 4 %.

أوضح العملاق التكنولوجي في منشور حول مقترحاته: "ستستمر رسوم الخدمة لتوزيع التطبيقات عبر Android و Google Play على أساس المبيعات الرقمية عبر منصتنا، رسوم الخدمة هي الطريقة التي ندعم بها استثماراتنا المستمرة في Android و Google Play، والقيمة التي يوفرها Android و Google Play، وكيف نكسب المال كعمل تجاري ".

في العام الماضي، سمحت Google لمطوري تطبيقات Android باستخدام مدفوعات الجهات الخارجية في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، وتجمع الشركة أيضًا رسوم الخدمة في الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن نظام الفوترة الذي يختاره المستخدم، على الرغم من خفض الأسعار أيضًا إذا دفعوا باستخدام طريقة الفوترة البديلة.

تقول Google إن التزاماتها سيتم تنفيذها على مراحل إذا قررت CMA اعتمادها، وستكون القدرة على إضافة فواتير بخلاف Google متاحة في البداية لمطوري التطبيقات غير المتعلقة بالألعاب، وسيتمكن مطورو تطبيقات الألعاب من إضافة أنظمة فوترة بديلة في موعد أقصاه أكتوبر 2023.