شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يدعم إضافة خمسة روابط إلى ملفات تعريف المستخدمين.. تحديث جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تحديث Instagram لإضافة إمكانية جديدة طلبها العديد من المستخدمين على منصة مشاركة الفيديو والصور الشهيرة، ويمكن للمستخدمين سابقًا مشاركة رابط في السيرة الذاتية لملفهم الشخصي، حيث تعمل الشركة الآن على نشر القدرة على إضافة ما يصل إلى خمسة روابط، في خطوة ستساعد مستخدميها ومنشئيها على عرض المزيد من أعمالهم، ويمكن لمستخدمي الخدمة المملوكة لـ Meta الآن مشاركة أعمالهم التجارية عبر الإنترنت والمحتوى بالإضافة إلى روابط لملفات تعريف الشبكات الاجتماعية المختلفة مع متابعيهم على Instagram، ويتم طرح الميزة حاليًا دوليًا ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من مليار مستخدم Instagram في الأيام المقبلة.

سُمح لمستخدمي Instagram بإضافة رابط واحد فقط إلى السيرة الذاتية لملفهم الشخصي، وفضل تطبيق مراسلة الصور والفيديو إبقاء مستخدميه مقيدين بالنظام البيئي Meta لمواصلة المشاركة، مما دفع المستخدمين إلى اللجوء إلى مواقع "الارتباط في السيرة الذاتية" التي سمحت لهم بإضافة رابط إلى صفحة ويب تستضيف روابط متعددة، وسيسمح Instagram للمستخدمين الآن بإضافة روابط أخرى ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، حسابات Linktree و Beacons و Discord.

أعلن مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، عن طرح هذه الميزة على قناته الإذاعية، وذكر أن القدرة على إضافة أكثر من رابط إلى السيرة الذاتية للملف الشخصي كانت واحدة من أكثر الميزات المطلوبة على نطاق واسع على المنصة.

يمكن للمستخدمين الراغبين في إضافة المزيد من الروابط إلى سيرتهم الذاتية النقر على خيار إضافة رابط خارجي في قسم الروابط من قائمة تعديل الملف الشخصي، ومن المتوقع أن تصل الميزة إلى جميع مستخدمي Instagram بحلول نهاية هذا الشهر، وتمكن موظفو Gadgets 360 من تأكيد أن الميزة قد تم طرحها بالفعل في حساباتهم على iOS و Android.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تستعد فيه شركة Meta الأم لانستجرام للإعلان عن تسريح العمال على مستوى الشركة كجزء من عملية إعادة الهيكلة، وأخطرت الشركة المديرين للاستعداد للإعلان عن تخفيض الوظائف في الأيام المقبلة، وفي الوقت نفسه ، تواصل Meta إضافة ميزات إلى Facebook و Whatsapp و Instagram.

مرة أخرى في شهر مارس، طرح Instagram ميزة جديدة لإعلانات التذكير لجلب الإعلانات إلى فئة نتائج البحث، وفي الوقت نفسه، يقال إن Meta تعمل أيضًا على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إرسال رموز تعبيرية متحركة، للحصول على إصدار مستقبلي من تطبيق المراسلة الشهير