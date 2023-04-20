شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طلاب جامعات يستعدون للهبوط بأول مركبة روبوتية أمريكية على سطح القمر مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد 65 عامًا من استكشاف القمر، ستضع الولايات المتحدة أخيرًا أول مركبة جوالة مستقلة على سطح القمر، لكن هذه المهمة لن يقودها مهندسو ناسا - بل إنها من بنات أفكار مجموعة مخصصة من طلاب الجامعات، حيث يرسل الطلاب في جامعة كارنيجي ميلون أول مركبة روبوتية على سطح القمر في أمريكا إلى القمر في شهر مايو، متغلبين على وكالة ناسا بحوالي عام، وفقا لتقرير space.

وطور طلاب وأعضاء هيئة تدريس وخريجون في جامعة كارنيجي ميلون في ولاية بنسلفانيا العربة الجوالة Iris على مدار ثلاث سنوات، ويتم نقله إلى القمر كجزء من برنامج خدمات الحمولة الصافية القمرية التجارية (CLPS) التابع لوكالة ناسا، وهو غزو الوكالة للدخول في شراكة مع صناعة الفضاء التجارية.

وفي البداية، كان من المقرر إطلاقه في أواخر عام 2021 أو أوائل عام 2022، لكن الانتكاسات في أجندة القمر الخاصة بوكالة ناسا أدت إلى تأخير الإطلاق حتى ربيع هذا العام.

وتمثل المهمة أول مركبة روبوتية على القمر في أمريكا، وبالإضافة إلى أول مركبة روفر طورها طلاب الجامعات من المقرر إطلاق المركبة الفضائية VIPER التابعة لناسا العام المقبل.

وتمتلك Iris التي يبلغ وزنها 4.4 رطل (2 كيلوجرام) هيكلًا بحجم صندوق الأحذية، وعجلاتها المصنوعة من ألياف الكربون بحجم أغطية الزجاجات، وستكون مهمته التي تستغرق 60 ساعة مهمة بصرية في المقام الأول: التقاط صور لسطح القمر للدراسة الجغرافية، وستختبر أيضًا تقنيات التعريب الجديدة لأنها تنقل البيانات حول موقعها إلى الأرض.