شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طلاب جامعات يستعدون للهبوط بأول مركبة روبوتية أمريكية على سطح القمر مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وطور طلاب وأعضاء هيئة تدريس وخريجون في جامعة كارنيجي ميلون في ولاية بنسلفانيا العربة الجوالة Iris على مدار ثلاث سنوات، ويتم نقله إلى القمر كجزء من برنامج خدمات الحمولة الصافية القمرية التجارية (CLPS) التابع لوكالة ناسا، وهو غزو الوكالة للدخول في شراكة مع صناعة الفضاء التجارية.
وفي البداية، كان من المقرر إطلاقه في أواخر عام 2021 أو أوائل عام 2022، لكن الانتكاسات في أجندة القمر الخاصة بوكالة ناسا أدت إلى تأخير الإطلاق حتى ربيع هذا العام.
وتمتلك Iris التي يبلغ وزنها 4.4 رطل (2 كيلوجرام) هيكلًا بحجم صندوق الأحذية، وعجلاتها المصنوعة من ألياف الكربون بحجم أغطية الزجاجات، وستكون مهمته التي تستغرق 60 ساعة مهمة بصرية في المقام الأول: التقاط صور لسطح القمر للدراسة الجغرافية، وستختبر أيضًا تقنيات التعريب الجديدة لأنها تنقل البيانات حول موقعها إلى الأرض.