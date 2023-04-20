شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين iPhone 14 وهاتف iPhone SE Plus 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى iPhone 14، أحدث سلسلة من هواتف iPhone التي تم إطلاقها في سبتمبر 2022، بشعبية كبيرة بين المستهلكين، ويقال إنه أكثر شيوعًا من سلسلة iPhone 13 التي تم إطلاقها في العام السابق.

عند المقارنة، تعمل طرز iPhone 14 بشكل أفضل من سابقاتها على الرغم من استخدام نفس الشرائح، حيث قدمت كلا المجموعتين خيار لون جديد حصري في العام التالي لإصداراتهما، تم إطلاق طراز iPhone 14 Plus في خيار اللون الأصفر في وقت سابق من هذا الشهر، وفيما يلى نعرض مقارنة بين iPhone 14 وبين هاتف iPhone SE Plus 2020 كما يلى:

iPhone 14

الشاشة: بقياس 6.1-بوصة (2532 x 1170) OLED.

المعالج: A15 Bionic.

مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB.

دعم الشحن اللاسلكي: نعم.

دعم الشحن السريع: نعم.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12MP main camera, 12MP urtlawide.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP.

نظام التشغيل: iOS 16.

الوزن : 172 جراما.

البطارية: 3279 mAh.

iPhone SE Plus 2020

شاشة Retina بحجم 5.5 بوصة وبجودة HD.

بصمة شاشة TouchID

شريحة معالج A13 Bionic

ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت.

سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

كاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل

كاميرا أمامية مع مستشعر بدقة 7 ميجا بيكسل.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل iOS 13.