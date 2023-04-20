شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تخفض أسعار سيارتها الكهربائية للمرة السادسة العام الجارى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خفضت Tesla أسعار سياراتها الكهربائية للمرة السادسة هذا العام بعد تقرير أرباحها المقبل وخفضت بهدوء سعر الطراز 3، بحيث يبدأ متغير الدفع الخلفي الآن بسعر 39،990 دولارًا أو 2000 دولارًا أقل مما سيدفعه المشترون مقابل ذلك مؤخرًا في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لتقرير engadget.

وإذا كنت تتذكر، فقد خفضت شركة صناعة السيارات بالفعل 1000 دولار من سعرها وبدأت في بيعها مقابل 41990 دولارًا في المرة الأخيرة التي نفذت فيها تخفيضات الأسعار قبل أسبوعين فقط، وفي وقت سابق من هذا العام خفضت Tesla أسعارها بشكل كبير للغاية عبر تشكيلتها، مع انخفاض أسعار بعض الطرز بنسبة تصل إلى 20%.

كما لاحظت Tesla على موقعها على الإنترنت، فإن نموذج الدفع الخلفي مؤهل الآن فقط للحصول على 3،750 دولارًا في الإعفاءات الضريبية بعد أن بدأ سريان التغيير الحكومي في الإرشادات في 18 أبريل، وتتعلق القواعد الجديدة بقطع الولايات المتحدة عن الصين كشريك تجاري معتمد، مما قد يؤدي إلى خسارة المركبات الكهربائية التي تستخدم البطاريات المصنوعة في الصين للاعتمادات الضريبية نتيجة لذلك، و تجدر الإشارة إلى أن سيارات Tesla الأخرى لا تزال مؤهلة للحصول على ائتمانات ضريبية كاملة تبلغ 7500 دولار، بما في ذلك سيارات طراز Y التي حصلت أيضًا على تخفيض في الأسعار.

والسيارات الأساسية وطويلة المدى وطراز الأداء Y تكلف الآن 3000 دولار أقل من ذي قبل، وسيعيد الطراز الأساسي Y الآن للمشترين 46،990 دولارًا، بينما تكلف سيارات المدى الطويل والأداء الآن 49،990 دولارًا و53،990 دولارًا على التوالي.

وعندما أعلنت Tesla عن أرباحها لعام 2022 في يناير من هذا العام، قال Elon Musk إن الشركة كانت ترى طلبات "ضعف معدل الإنتاج تقريبًا"، وفقًا لـ Bloomberg ، على الرغم من ذلك، لم تتمكن Tesla من الحفاظ على معدل الطلب هذا وحققت أقل عدد من عمليات التسليم في الربع الأول من هذا العام منذ عام 2021، نظرًا لأن الشركة أنتجت آلاف المركبات أكثر مما سلمته للعملاء، فإن هذه من المحتمل أن يتم تنفيذ تخفيضات الأسعار لبيع المخزون الحالي ولزيادة الطلب في المستقبل.