تكنولوجيا: منصة جوجل بلاي تكشف عن مواصفات هاتف Galaxy F54 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم سامسونج قريباً للأسواق إصدارها الجديد من الهواتف المتوسطة Galaxy F54 5G، ولقد رصد الهاتف بالفعل في منصة جوجل بلاي التي قدمت بعض التفاصيل عن هذا الإصدار.

ظهر هاتف Galaxy F54 5G في قوائم جوجل بلاي مع تفاصيل المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار، حيث تقدم سامسونج الهاتف في الأسواق قريباً بمعالج Exynos 1380 الذي يظهر في التسريبات بنموذج رقم “s5e8835”

أيضاً يأتي Galaxy F54 5G بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما يضم شاشة مميزة بدقة 1080 في 2400 بيكسل.

كما تؤكد التسريبات على أن الهاتف يأتي بنظام تشغيل Android 13، أيضاً تم تسجيل الهاتف بنموذج رقم m54x، والذي ينطلق للأسواق لاحقاً بعنوان Galaxy F54 5G.

ومن المتوقع أن يحاكي هاتف Galaxy M54 الذي انطلق بقدرة بطارية 6000 mAh، وشاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما تميز هذا الإصدار بمستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل رئيسي في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم لقطات macro، بينما يأتي مستشعر السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

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