تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy A24 بمعالج Helio G99

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج رسمياً عن هاتف Galaxy A24 الذي يضم معالج Helio G99، وإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

يتميز هاتف Galaxy A24 بشاشة Super AMOLED بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 90Hz، كما تضم الشاشة نتوء للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 13 ميجا بيكسل.

وتدعم سامسونج هاتف A24 بمعالج Helio G99، مع إختيارات في الذاكرة العشوائية بين 6 أو 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في microSD.

أيضاً ينطلق الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية التي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل ويدعم التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro.

وينطلق هاتف Galaxy A24 بنظام تشغيل Android 13 وواجهة OneUI 5.1، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

أيضاً ينطلق هاتف Samsung Galaxy A24 بعدد من الإختيارات في الألوان تشمل الأسود، الأخضر، والفضي إلى جانب اللون البنفسجي، ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف بسعر أقل من 200 يورو.

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