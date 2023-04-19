تكنولوجيا: سامسونج تستعيد الصدارة في شحنات الهواتف الذكية العالمية من أبل خلال الربع الأول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لشركة التحليل الفني Canalys، استعادت سامسونج المركز الأول في سوق الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم خلال الربع الأول من هذا العام حيث تفوقت على شركة أبل.

فبفضل إصدار سلسلة Galaxy S23 الرائدة في الربع الأول، والتي تشمل هاتف Galaxy S23 Ultra، تمكنت سامسونج من التفوق على أبل بنسبة 1 نقطة مئوية حيث شكلت 22٪ من شحنات الهواتف الذكية العالمية خلال الأشهر الثلاثة.

كانت شركة أبل تليها بنسبة 21٪. وخلال الربع الرابع من عام 2022، عندما كانت شركة أبل أكبر شركة شحن للهواتف الذكية، كان لدى الشركة أكبر حصة في السوق العالمية على الإطلاق بنسبة 25٪.

وبعد سامسونج وأبل، احتلت شاومي المرتبة الثالثة بحصة 11 ٪ من شحنات الهواتف الذكية العالمية في الربع الأول. وجاءت شركة Oppo في المركز الرابع بحصة 10٪ و Vivo بعدها بنسبة 8٪.

إجمالاً، انخفضت شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 12٪ على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2023؛ كان هذا هو الربع الخامس على التوالي مع انخفاض سنوي في شحنات الهواتف الذكية.

وكتب المحلل Sanyam Chaurasia: “كان تراجع سوق الهواتف الذكية في الربع الأول من عام 2023 ضمن التوقعات في جميع أنحاء الصناعة”، وأضاف: “استمرت ظروف الاقتصاد الكلي المحلي في إعاقة استثمارات البائعين وعملياتهم في العديد من الأسواق. على الرغم من التخفيضات في الأسعار والعروض الترويجية الكبيرة من البائعين والمستهلكين ظل الطلب بطيئًا، لا سيما في الشريحة المنخفضة القيمة بسبب ارتفاع التضخم الذي أثر على ثقة المستهلك والإنفاق”.

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