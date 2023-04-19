تكنولوجيا: شائعة جديدة تكشف عن تاريخ إصدار Nintendo Switch 2 الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت شائعة مثيرة للاهتمام ولكنها سطحية حول تاريخ إصدار جهاز Nintendo Switch 2 بواسطة مستخدم YouTube يُدعى Mike Odyssey.

على الرغم من أنه ليس مُعلق Nintendo الأكثر شهرة على المنصة، إلا أن مستخدم يوتيوب هذا لديه الآلاف من المشتركين ولا يقل موثوقية عن “التسريب” النموذجي المستند إلى 4chan.

يناقش مقطع الفيديو جهاز Nintendo Switch 2 الجديد، ويشرح Mike جميع المعلومات المضمنة. ومع ذلك، فقد ذكر أنه تلقى رسائل بريد إلكتروني من مصادر متعددة تدعي أن أحداث Nintendo Direct في يونيو وسبتمبر ستكون كلها حول Switch 2.

وعلى ما يبدو، سيكون هناك عرض تقديمي كبير أو إعلان عن الجهاز في شهر يونيو وستتم متابعة ذلك في النهاية من خلال حدث مباشر أكبر في سبتمبر حيث سيتمكن المشجعون من التحكم في جهاز الألعاب Nintendo Switch 2 نفسه.

جدير بالذكر ان هناك تسريب آخر والذي يعتبر من التسريبات المفترضة الأكثر “موثوقية” حول جهاز Nintendo الجديد، إذ يعتقد البعض أن Switch 2 سيأتي في عام 2023 بسبب الوقت الذي يُتوقع فيه وصول DLC2 لألعاب Pokémon Scarlet و Pokémon Violet (شتاء 2023).

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