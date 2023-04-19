شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. الكشف عن بطارية مادة مكثفة لتشغيل طائرات الركاب الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة CATL الصينية العملاقة للبطاريات عن بطارية مادة مكثفة قالت إنها يمكن أن توفر طاقة كافية لتشغيل طائرات الركاب الكهربائية لاستخدامها في الطيران المدني.

البطارية، وهي نوع من منتجات الحالة شبه الصلبة مع إلكتروليت مكثف وأنود ومواد فاصلة جديدة، ستتمتع بكثافة طاقة تبلغ 500 وات / ساعة لكل كيلوغرام (Wh / kg)، وفقًا لما ذكره وو كاي، العالم الرئيسي في CATL، متحدثًا إلى المراسلين في معرض شنغهاي للسيارات.

وقال وو كاي إن الشركة تعمل مع شركاء غير محددين لضمان أن البطارية مؤهلة للاستخدام في الطيران من حيث السلامة والجودة.

وأضاف وو كاي أن CATL ستكون قادرة أيضًا على بدء الإنتاج الضخم لبطارية المادة المكثفة لاستخدامات السيارات الكهربائية في وقت لاحق من هذا العام.

يتم تبني تقنية المادة المكثفة من قبل صانعي البطاريات الذين يتنافسون لتطوير مواد جديدة لتحسين كثافة الطاقة للجيل الحالي من بطاريات الليثيوم أيون، والتي تقل عن 300 واط / كجم.

تخطط شركة Nio الصينية لصناعة السيارات الكهربائية (EV) لتشغيل سياراتها ET7 ببطارية شبه صلبة مع كثافة طاقة تبلغ 360 واط / كجم طورتها شركة Beijing Welion New Energy Technology.

كما أعلنت CATL عن أهدافها لتحقيق الحياد الكربوني مع جميع مصانع تصنيع البطاريات الخاصة بها بحلول عام 2025 ، وعبر سلسلة القيمة الخاصة بالبطاريات بحلول عام 2035.

الالتزامات مهمة لشركة CATL لتلبية المعايير واللوائح المتزايدة للبصمة الكربونية لبطارياتها في أوروبا والولايات المتحدة مع توسع CATL في تلك الأسواق.

قال روبن تسنج، رئيس CATL، العام الماضي إنه من الضروري تقليل انبعاثات الكربون في البطاريات، والتي تمثل ما يقرب من 40% من جميع انبعاثات الكربون الناتجة عن دورة السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.

قال تسنج إن شركته كثفت جهودها منذ عام 2019 لتحليل والبحث عن حلول لخفض الكربون في صناعة صناعة البطاريات، قائلاً إن صانعي البطاريات في الصين واليابان وكوريا الجنوبية لديهم بصمة كربونية كبيرة.