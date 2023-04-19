مواعيد عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات في عيد الفطر المبارك

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الفطر المبارك.
وجاءت كالتالي:
أول أيام عيد الفطر: اجازة لكافة منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات ما عدا منافذ البيع المتواجدة بالمراكز والمولات التجارية والمطارات والموانئ.
واعتبارًا من ثانى أيام عيد الفطر يتم العمل بالمواعيد على النحو التالي:
يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر مساءً
يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الحادية عشر مساءً
باقي أيام الأسبوع: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.
وتلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.