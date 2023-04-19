شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يحذر من ChatGPT مجدداً: متحيز وله آراء يسارية والان مع تفاصيل الخبر
وأخبر ماسك مضيف قناة "فوكس نيوز" تاكر كارلسون في مقطع تم بثه ليلة الاثنين أنه يخطط لإنشاء بديل لبرنامج الدردشة ChatGPT الشهير الذي يطلق عليه AI والذي يسميه "TruthGPT"، والذي سيكون بمثابة "أقصى قدر من البحث عن الحقيقة للذكاء الاصطناعي الذي يحاول فهم طبيعة الكون".
وفي أول مقابلة من جزأين مع كارلسون، دعا ماسك أيضاً إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي، واصفاً إياه بأنه "أخطر" من السيارات أو الصواريخ، وقال إن لديه القدرة على تدمير البشرية.
ماسك استثمر في OpenAl
لكن ماسك استمر هناك لبضع سنوات فقط، حيث استقال من مجلس الإدارة في أوائل عام 2018 في خطوة ربطتها شركة سان فرانسيسكو الناشئة بعمل تسلا في بناء أنظمة قيادة آلية.
وقال OpenAI في منشور مدونة في فبراير 2018: "مع استمرار تسلا في التركيز بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي، سيؤدي ذلك إلى التقليل من فرص حدوث صراع مستقبلي مع ماسك".
"له آراء يسارية"
يذكر أنه في الأيام التي أعقبت إصدار 30 نوفمبر من ChatGPT، غرد ماسك إلى الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان واشتكى من أن وسائل الإعلام الإخبارية لم تغطِ الحدث على نطاق واسع لأن ChatGPT ليس بعيداً عن "الإدلاء بآراء يسارية".
ومنذ ذلك الحين سلط ماسك الضوء مراراً وتكراراً على الأمثلة التي يقول إنها تظهر تحيزاً يسارياً أو رقابة.