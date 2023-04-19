شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إذا كنت تبحث عن هاتف ببطارية كبيرة.. إليك هاتف HUAWEI nova Y61 بطارية 5000 مللى أمبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك عن إطلاق هاتف HUAWEI nova Y61 رسميًا في السوق المصري، والذي يُعد أحدث هاتف ذكي ضمن سلسلة هواتف HUAWEI nova Y، حيث يتميز هاتف HUAWEI nova Y61 بتقنية كاميرا عالية بدقة 50 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي، وبطارية قوية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير إلى جانب تقنية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقدرة 22.5 واط وتصميم جذاب يجمع بين كافة عناصر الابداع والابهار، ليُعد أحد أفضل الهواتف التي يمكن اقتنائها في 2023.

هذا وقد تم تصميم هاتف HUAWEI nova Y61 بلمسة ابداعية بتأثير النجوم - Star Effect Finishing. عند وضعه تحت الضوء، تضيء اللوحة الخلفية بشكل رائع لتذكرنا بالمجرة الساطعة، وتأخذنا إلى الأساس البعيد للوقت الذي ولدت فيه النجوم والأكوان. وفي الوقت نفسه، فإن التصميم الهيكلي للهاتف الذكي مستوحى من الهندسة المعمارية الحديثة. علاوة على مفهوم التصميم الكبير، تضفي الحواف الرقيقة والبسيطة على الجهاز لمسة عصرية. الأسطح المتناسبة على جانبي الإطار الأوسط الهيكل العام للهاتف تجعل الجهاز نحيفًا بدرجة كافية لإمساكه بشكل مريح وسهل وابقائه خاليًا من بصمات الأصابع.

الضوء والظل يدمجان بسلاسة حول العدسات الخلفية الثلاثية لوحدة كاميرا هاتف HUAWEI nova Y61. تم دمج العدسات الثلاث في هيكل أكثر انسيابية بصورة دقيقة، وتم ترتيبها بأناقة في شكل مثلث، مما يخلق توازنًا بصريًا أنيقًا وتصميمًا أفضل من أي وقت مضى.

يعد هاتف HUAWEI nova Y61 هاتفًا ذكيًا نحيفًا بحجم مثالي ويسهل حمله للاستخدام اليومي. يمكن للمستخدمين أيضًا إلغاء قفل هواتفهم بطريقة سلسة ومريحة باستخدام زر الطاقة الذي يحتوي على مستشعر بصمة الإصبع. على الرغم من صغر حجمه، يمكن لزر الطاقة المثبت على الجانب اكتشاف بصمة إصبعك بدقة وإلغاء قفل هاتفك بلمسة ودفع بسيطة.

يمكن للمستخدمين تجربة هاتف HUAWEI nova Y61 بلون جديد تمامًا مستوحى من الكون والعالم الطبيعي، كلونًا مشرقًا وجديدًا. حيث يذكرنا لون Sapphire Blue بالأحجار الكريمة الثمينة التي غالبًا ما نراها على ملابس العوائل المالكة والملابس الفاخرة.

ارتقي بمستوى تجربة التصوير على الهاتف الذكي مع كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي

تعد الكاميرا الثلاثية المزودة بالذكاء الاصطناعي بدقة 50 ميجابكسل واحدة من أبرز مميزات هاتف HUAWEI nova Y61. يتكون إعداد الكاميرا الخلفية بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، التي تسمح لك بالتقاط صور عالية الدقة بتفاصيل نقيّة وسطوع واضح. العدسة الخلفية الثانية هي كاميرا العمق بدقة 2 ميجابكسل. تعمل كاميرا العمق - Depth Camera مع الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل لإنتاج صور فوتوغرافية جيدة الإضاءة تُسلط الضوء على الموضوع وتفاصيله بوضوح كبير، بالإضافة إلى ذلك توفر عدسة العمق خلفية بتأثيرات بوكيه لا تتناقض مع الموضوع الرئيسي في الصورة. أخيرًا، العدسة الثالثة هي كاميرا ماكرو يمكنها التقاط الصور من عن بعد 4 سم، والتي تتيح للمستخدمين استكشاف العالم المجهري من حولهم بعيدًا عن العين المجردة.

ميزة Super Night Shot

يدعم هاتف HUAWEI nova Y61 ميزة Super Night Shot، والتي تتيح للمستخدمين التقاط مناظر ليلية رائعة دون الحاجة إلى حامل ثلاثي القوائم. تتبنى ميزة Super Night Shot خوارزمية متعددة الإطارات لتقليل الضوضاء، والتي يمكن أن تمنع الإبرازات بشكل أفضل. علاوة على ذلك، يمكن لميزة Super Night Shot التقاط الصور بمؤقت يصل إلى 6 ثواني، لتوفر تعرضًا أطول وأفضل.

ميزة AI Snapshot

يحتوي هاتف HUAWEI nova Y61 أيضًا على ميزة AI Snapshot، والتي تكتشف الحركة بذكاء من خلال خوارزمية اكتشاف المشهد من هواوي. تعمل ميزة مصراع الكاميرا بالتصويب والتقاط على ضبط سرعة الغالق بشكل تكيفي وتجمد لحظة الحركة تلقائيًا. ستوفر هذه الميزة للمستخدمين من متاعب تعلم تقنيات جديدة لمثل هذه اللقطات. سواء كان المستخدمون يلتقطون صور لحيواناتهم الأليفة أثناء الحركة أو لشخص يمارس الرياضة أو أطفال يركضون، يمكنهم الآن تجميد تلك اللحظة في الوقت المناسب والتقاط ذكرى ثمينة دون تردد.

أوضاع تصوير متنوعة

تأتي الكاميرا الخلفية أيضًا مع ميزة Slow Motion – التصوير/التسجيل بالحركة البطيئة، والتي يمكن استخدامها بشكل إبداعي، خاصة لمنشئي المحتوى الذين يرغبون في تصوير مقاطع فيديو للطهي أو لحظات ثمينة في حدث رياضي أو حفلة موسيقية. تم تصميم الكاميرا أيضًا بميزة Master AI، والتي يمكنها تحديد كائنات ومشاهد محددة بذكاء، وتحسين اللون والسطوع، وتحقيق صور أفضل قائمة على المشهد في مشاهد مختلفة، بما في ذلك الصور الشخصية، والطعام، وشروق / غروب الشمس، والثلج، إلخ.

تقنية HUAWEI SuperCharge بقدرة 22.5 واط لجميع احتياجات العمل والترفيه على الهاتف المحمول

يتم تشغيل هاتف HUAWEI nova Y61 ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي يمكن أن تدعم الاستخدام الكثيف الخالي من المتاعب. مع 9.5 ساعة من الألعاب و 25 ساعة من المكالمات الهاتفية و 13.5 ساعة من تصفح الويب و 13.3 ساعة من بث الفيديو. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقنية HUAWEI SuperCharge بقدرة 22.5 واط تشحن أسرع بكثير من الهواتف المنافسة في نفس الفئة. يحتوي هاتف HUAWEI nova Y61 أيضًا على مساعد ذكي لسعة البطارية. من خلال خوارزمية الكشف المدمجة، يمكنه الكشف بذكاء عن سعة البطارية، وتحديد حالة البطارية، وإرسال تذكيرات سعة البطارية إلى المستهلكين.

شاشة بدقة عالية الوضوح HD+ بحجم 6.517 بوصة

يأتي هاتف HUAWEI nova Y61 بشاشة مقاس 6.52 بوصة بدقة 1600 × 720 بكسل مع دقة عالية الوضوح HD+ مدمجة. علاوة على تجربة المشاهدة عالية الدقة، يمكن للمستخدمين أيضًا تجربة شاشة الهاتف بميزات مثل التحكم باللمس عالي الدقة 8X. يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة TP Touch بدقة على مستوى البكسل وتجربة لمس سلسة. علاوة على ذلك، يمكن لـ Dimming Master الذكي أيضًا تسجيل تفضيلات تعتيم المستخدم في بيئات الإضاءة المنخفضة وبيئات الإضاءة القوية وإنشاء معايير لتفضيلاتهم. يتم تسجيل مستوى السطوع المفضل لدى المستخدم مرة واحدة، وعندما يكون المستخدم في نفس البيئة المظلمة أو الساطعة مرة أخرى، يمكن ضبطه تلقائيًا على قيمته المفضلة.

عش حياة ذكيّة وكفؤة مع واجهة المستخدم EMUI 12 لحياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي

يدعم هاتف HUAWEI nova Y61 ميزات الجهاز الفائق - Super Device، والتي تتيح للمستخدمين الاتصال السلس بضغطة زر واحدة فقط، وهو متوافق مع منتجات أخرى مثل سماعات الأذن HUAWEI FreeBuds 3/4 / 5i. يمكن للمستخدمين أيضًا تنشيط الوضع البسيط للحصول على خطوط أكبر وأيقونات أكبر ومستوى صوت أعلى - ثلاث ميزات تتيح إمكانية وصول أكبر. ستساعد هذه الميزة المستخدمين الأكبر سنًا الذين يحاولون مواكبة التكنولوجيا الحديثة ويريدون تجربة مستخدم مُبسطة وسهلة الاستخدام. يمكن أن يساعد التبديل على أدوات الخدمة أيضًا المستهلكين على إعداد العديد من الأدوات والصفحات المختلفة وفقًا لأنماط الحياة والاحتياجات المختلفة، مما يجعل تجربة الهاتف الذكي مخصصة للاستخدام الأسهل.