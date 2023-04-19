تكنولوجيا: تسريب المزيد من التفاصيل عن هاتف Google Pixel Fold… بما في ذلك عرض Pixel Watch المجاني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت بالأمس بعض المعلومات المفصلة حول تاريخ الإعلان عن هاتف Google Pixel Fold وتاريخ إصداره إلى جانب التسعير. واليوم، صدر تقرير جديد يؤكد بعض التفاصيل ويكشف عن تفاصيل أخرى.

يُزعم أن هاتف Pixel Fold، وهو أول هاتف ذكي قابل للطي من جوجل، يكلف “ما يزيد عن 1700 دولار، وهو ما يتماشى جيدًا مع السعر الذي تم تسريبه سابقًا وهو 1799 دولارًا. ويقال إن جوجل ستقدم ساعة Pixel Watch مجانية إلى مشتري Pixel Fold، بالإضافة إلى خيار المقايضة.

ووفقًا المستندات والصور الداخلية، تقول جوجل أن Pixel Fold لديه المفصلة الأكثر ديمومة في جهاز قابل للطي. وسيتم تسويق الهاتف أيضًا على أنه مقاوم للماء، على الرغم من أنه من غير الواضح ما هو المعيار الذي سيلتزم به. ستكون الشاشة الخارجية بحجم 5.8 بوصة، بينما ستأتي الشاشة الداخلية بحجم 7.6 بوصة.

يُزعم أن الجهاز يزن 283 جرامًا، ويبدو أنه يحتوي على بطارية أكبر من بطارية Galaxy Z Fold4 من سامسونج، في حين أنه أثقل أيضًا. يُزعم ايضًا أن البطارية ستسمر في العمل لمدة 24 ساعة، أو حتى 72 ساعة في وضع الطاقة المنخفضة. تؤكد المستندات أيضًا أن Pixel Fold يتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Tensor G2.

من المتوقع أن يتم الكشف عن Pixel Fold بالكامل خلال مؤتمر مطوري Google I/O في 10 مايو، ووفقًا لشائعات الأمس، سيتوفر في 27 يونيو.

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