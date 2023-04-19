تكنولوجيا: إطلاق الحاسب المحمول المخصص للألعاب Lenovo Legion R9000P 2023 مع معالج Ryzen 7 ومعدل تحديث 240 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم إطلاق جهاز Lenovo Legion R9000P 2023 في الصين. ويعتبر الحاسب المحمول خليفة LegionR9000P الذي تم إطلاقه العام الماضي بمعالج Ryzen، ويحتفظ هذا الإصدار بمعالج AMD Ryzen SoC ولكن أحدث جيل.

يتميز حاسب الألعاب Legion R9000P بشاشة بحجم 16 بوصة ودقة 2560 × 1600 بكسل مع دعم معدل تحديث يبلغ 240 هرتز. تتميز الشاشة بوقت استجابة 3 مللي ثانية، وعمق ألوان 10 بت، ونطاق ألوان RGB يبلغ 100٪، و ΔE <2، وسطوع 500 نتس، وتدعم HDR 400 و G-SYNC و FreeSync Premium.

يتم تشغيل Lenovo Legion بواسطة معالج AMD Ryzen R7-7745HX مقترن ببطاقة رسومات NVIDIA GeForce RTX 4060. يأتي الحاسب المحمول أيضًا مزودًا بذاكرة DDR5 5200 بسعة 16 جيجا بايت ومحرك أقراص الحالة الصلبة بسعة 1 تيرابايت، مما يجعله مناسبًا للألعاب عالية الأداء.

يدعم الكمبيوتر الاتصال المباشر لشاشة العرض المستقلة، مع بطارية بقوة 80 واط ومحول بقوة 300 واط، ويوفر شحن سريع ومريح من النوع C بقوة 140 واط وشحن سريع 100 واط PD.

لتبديد الحرارة، يستخدم الحاسب المحمول نظام التبريد Frost Blade Pro 5.0، والذي يتضمن أنبوب تسخين رئيسي مركب ثلاثي الأبعاد، ومروحة 3D Blade Falcon، ونظام مدخل ومخرج هواء متعدد المناطق، وأنابيب حرارية مركبة عالية الأداء بخمسة أضعاف.

يدعم الحاسب المحمول أيضًا الصوت المحيطي للألعاب Nahamic ولوحة المفاتيح الأصلية LEGION TrueStrike.

تشمل الميزات الأخرى دعم Wi-Fi 6E و Windows 11 المثبت مسبقًا و Office الأصلي وواجهات مثل HDMI 2.1 و USB-C.

يبدأ سعر Lenovo Legion R9000P 2023 من 7999 يوان (1163 دولارًا).

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