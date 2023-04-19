شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على آخر تسريبات جهاز جوجل بيسكل اللوحي.. الألوان وسعات التخزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث من 9to5Google أنه يمكن إطلاق Pixel Tablet الشهر المقبل في I / O ، جنبًا إلى جنب مع Pixel 7a و Pixel Fold، وكشفت Google عن خيارين للألوان لجهاز Pixel Tablet - أحدهما ذو ظهر أخضر وإطار أسود، والآخر بإطار أبيض وخلفية بيج / أبيض، ويشير التقرير إلى أنه يمكن أن يكون هناك لونان إضافيان من Pixel Tab ، ومع ذلك ، لا نعرف ما هي هذه الألوان.

وسيحتوي جهاز Pixel اللوحي على هيكل من الألومنيوم مع طبقة نهائية نانوية من السيراميك تشبه الخزف ، مما ينتج عنه مظهر ناعم غير لامع وشعور محكم ، كما كشفت Google سابقًا، ويقول التقرير أن Pixel Tablet سيأتي بشريحة Tensor G2 مقترنة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت ، يعمل بنظام Android 13.

ووفقًا للتقرير ، سيتم تقديم جهاز Pixel اللوحي بخيارين للتخزين - 128 جيجابايت و 256 جيجابايت، وسيتم تضمين Charging Speaker Dock الخاص بجهاز Pixel Tablet الذي تم عرضه سابقًا مع متغيرين من الجهاز اللوحي ، وفقًا للتقرير.

وستكون لوحة Pixel Tablet قادرًا على شحن الجهاز اللوحي باستخدام دبابيس بوجو الخلفية ، وسحب الطاقة من مقبس أسطواني موجود في الخلف ، على غرار Nest Hub Max، ومع ذلك ، لن تقوم Google بتضمين وحدة شحن USB-C في الحزمة.

بالإضافة إلى ذلك ، ستقدم Google حالة رسمية لجهاز Pixel Tablet، وبالنسبة للجدول الزمني للإطلاق ، أشارت تقارير سابقة إلى أن هاتف Pixel 7a سيكون متاحًا في المتاجر في 11 مايو، ومع ذلك ، قد لا يتوفر جهاز Pixel Tablet في مايو ومن المتوقع أن يصل إلى الرفوف في الأشهر المقبلة ، مع وجود شائعات تشير إلى ذلك في يونيو، يمكن أن يكون ذلك الشهر.