شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع عملة البيتكوين بنسبة 2.65% لتصل إلى 30222 دولارًا فى الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت البيتكوين مؤخرًا أعلى قيمة له في ثمانية أشهر على الأقل يوم الأربعاء 19 أبريل، حيث ارتفعت البيتكوين بنسبة 2.65 % من المكاسب للتداول عند 30222 دولارًا في كل من التبادلات الوطنية والدولية، في الـ 24 ساعة الماضية، وتمكنت Bitcoin من الارتفاع بمقدار 870 دولارًا، مما أدى إلى رفع العديد من العملات البديلة على الرسم البياني للسعر.

وانضم Ether إلى Bitcoin في جانب الربح من مخطط الأسعار، مع ربح بنسبة 0.60 %، حيث بلغت قيمة ETH 2093 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير، وفقاً لموقع gadgets360.

وتم تعويم معظم العملات المشفرة إلى الجانب المكاسب من مخطط أسعار العملات المشفرة اليوم الأربعاء بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أكبر عملتين مشفرتين.

وصرح راجاغوبال مينون، نائب رئيسWazirX: "شهدت تجمعات التكديس السائلة على Ethereum نشاطًا متزايدًا بعد ترقية blockchain شنغهاي، وأبدت البنوك الصينية أيضًا نيتها للانضمام إلى منافسي التشفير في APAC من خلال الشراكة مع شركات الأصول الرقمية الافتراضية"، مشيرًا إلى الأسباب الأخرى التي جعلت سوق العملات المشفرة يتعافى مع المكاسب.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات العالمية بنسبة 1.55 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، في وقت كتابة هذا التقرير، بلغ تقييم سوق التشفير عند 1.27 تريليون دولار، وفقًا لما أظهرته CoinMarketCap.