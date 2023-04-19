تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن تفاصيل جديدة حول مواصفات سلسلة Galaxy S24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري في العمل على تطوير الجيل الجديد من هواتف Galaxy S24، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول هواتف Galaxy S24 وS24 Ultra.

قدمت سامسونج سلسلة هواتف Galaxy S غالباً باثنان من النماذج، حيث تميزت بعض النماذج بمعالج كوالكوم، بينما جاءت النماذج الأخرى بمعالجات الشركة المميزة من سلسلة Exynos، إلا أن سامسونج قدمت جميع إصدارات الشركة من سلسلة Galaxy S23 العام الماضي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy.

ولقد أشارت بعض التسريبات التي نشرت عبر SamMobile مؤخراً إلى أن سامسونج واقفت على بدء الإنتاج الضخم لرقاقة Exynos 2400 التي تدعم سلسلة Galaxy S24 القادمة في بعض الأسواق.

كما أوضحت التسريبات أن رقاقة Exynos 2400 تتميز بعدد 10 من الأنوية في وحدة المعالجة، وترتكز على معمارية ARMv9، بينما يرتكز كرت الشاشة في وحدة المعالجة على معمارية RDNA2 من AMD.

من جانب أخر تشير التقارير إلى أن رقاقة Exynos 2400 ستنافس الجيل القادم من رقاقات معالج كوالكوم المميزة من سلسلة Snapdragon.

أيضاً من المتوقع أن تأتي رقاقة Exynos 2400 بتحسينات كبيرة في إستهلاك الطاقة، مع تحسينات في الآداء، كما تتميز الرقاقة بدقة تصنيع 4 نانومتر LPP.

من جانب أخر كشفت التسريبات السابقة على أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy S24 Ultra بكاميرة periscope واحدة لذا تعمل سامسونج على إزالة واحدة من كاميرات telephoto، كما يأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام بينما تأتي الإصدارات الرئيسية بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في النموذج الرئيسي.

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