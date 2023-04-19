تكنولوجيا: تفاصيل كاملة لمواصفات Galaxy A24 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق إصدار سامسونج المتوسط Galaxy A24 خلال الفترة القادمة للأسواق، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل كاملة لمواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

أكدت التسريبات على أن هاتف Galaxy A24 يأتي قريباً بشاشة SuperAMOLED بحجم 6.5 إنش، ودقة عرض 1080 في 2340 بيكسل، على أن تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، كما تضم الشاشة نتوء القطرة لكاميرة السيلفي التي تتميز بدقة 13 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Galaxy A24 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 5 ميجا بيكسل، ويأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم لقطات macro.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن هذا الإصدار يأتي برقاقة معالج MediaTek Helio G99، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة 128 جيجا بايت.

ولقد أوضح تقرير أخر سعة البطارية في هاتف Galaxy A24 الذي ينطلق بقدرة بطارية 5000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12.

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