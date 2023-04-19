شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قمر لـ"ناسا" سيسقط على الأرض خلال ساعات.. ما مدى خطورته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يسقط قمر اصطناعي تابع لوكالة "ناسا" الفضائية الأميركية على الأرض خلال الساعات المقبلة.

ويقول خبراء في مجال الفضاء إن احتمالات الخطر الذي يشكله سقوط قمر "ناسا" الاصطناعي منخفضة، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم.

ويُعتقد أن القمر "Rhessi" سيحترق في الغلاف الجوي ليل الأربعاء، بحسب وكالة "ناسا" ووزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون".

ولم تكشف وكالة "ناسا" عن المكان الذي يُتوقع أن يسقط عليه القمر، بسبب انعدام اليقين المستمر بشأن متى وأين بالتحديد سيسقط القمر.

ومن المفترض أن تحترق معظم أجزاء القمر الاصطناعي، الذي يبلغ وزنه 300 كيلوجرام، عندما يندفع عبر الغلاف الجوي العلوي.

ولكن من المتوقع أن بعض الأجزاء ستسقط على الأرض.

وقالت "ناسا" إن خطر تعرض أي شخص على سطح الأرض للأذى من القمر الاصطناعي منخفض، وذلك بنسبة واحد من 2467.

وكان القمر "Rhessi" أطلق إلى المدار الفضائي عام 2002 لدراسة الشمس.

وخرج عن الخدمة في عام 2018، بسبب مشكلات في الاتصال.