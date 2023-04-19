شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل وجوجل تصدران تحذيرًا" إلى أمازون بشأن تطبيق Kindle والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت شركتا أبل و جوجل، شركة أمازون بعد أن علمت الشركات أنه يمكن للأطفال الوصول إلى الصور الجنسية الصريحة على تطبيق Kindle الشهير، ودعت الشركات أمازون إلى تعزيز الإشراف على محتواها.

ونقل تقرير لرويترز عن شركة آبل قولها: "لقد شاركنا هذه المخاوف مع المطور ونعمل معهم للتأكد من أن تطبيقهم متوافق مع إرشاداتنا"، ومن ناحية أخرى ، قالت Google إن "Google Play لا يسمح بالتطبيقات التي تحتوي على محتوى جنسي أو تروّج له ، وقد تواصلنا مع المطور بشأن هذه المشكلة".

وذكرت رويترز أن الأطفال يمكنهم الوصول إلى مجلدات صور لنساء عاريات ومشاهدتها على الإنترنت، وقالت شركتا جوجل وآبل إن مخاوفهما تتعلق بانتهاكات السياسة.

ونقلت وكالة الأنباء عن عائلتين قولهما إن "أبنائهم قبل سن المراهقة قاموا بتنزيل المواد الصريحة عبر خدمة الاشتراك في الكتب الإلكترونية Kindle Unlimited من أمازون وشاهدوا الصور كاملة الألوان على تطبيق Kindle iPhone."

وذكر التقرير أيضًا أن المواد الإباحية متاحة أيضًا من خلال متجر أمازون كيندل على الإنترنت ويمكن عرضها على إصدارات تطبيق كيندل، فيما قالت أمازون إنها تراجع جميع المعلومات المتاحة، "نحن ملتزمون بتوفير تجربة تسوق وقراءة آمنة لعملائنا وعائلاتهم ونأخذ مثل هذه الأمور على محمل الجد. نحن نراجع جميع المعلومات المتاحة ونتخذ إجراءات بناءً على النتائج التي توصلنا إليها ".

وترتبط المواد الخاصة بالبالغين بميزة النشر الذاتي من خلال ذراع أمازون كيندل للنشر المباشر. يمكن للمؤلفين نشر كتبهم بأنفسهم على الفور تقريبًا من خلال أمازون وقد يقومون بتعيين المحتوى على أنه متاح لخدمة Kindle Unlimited.

ووفقًا لشروط أمازون الخاصة بذراع النشر الذاتي ، يمكنها رفض بيع المحتوى الذي تعتبره "مسيئًا أو غير مناسب" ، والذي قد يتضمن محتوى "يحتوي على مواد إباحية"، وقالت رويترز إنه لا توجد ضوابط أبوية متاحة لخدمة Kindle Unlimited.