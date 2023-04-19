شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاي .. كيفية إجراء مكالمة جماعية على هواتف أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح المكالمة الجماعية لعدة مشاركين الانضمام إلى نفس المكالمة في الوقت الفعلي، حيث تتيح هذه الميزة للمستخدمين إضافة شخص آخر دون قطع الاتصال بالمكالمات الحالية، كل ما عليك فعله هو ببساطة إضافة شخص آخر إلى المكالمة الجماعية وإجراء محادثات طويلة، وعلى عكس الاجتماعات الافتراضية ، لا تحتاج إلى ارتباط الانضمام لإجراء مكالمات جماعية، وبالتالي ، يمكن اعتبار المكالمات الجماعية بسهولة عنصرًا أساسيًا في أي اجتماع.

ولعل ما يجعل هذه الميزة أكثر جدوى هو حقيقة أنها لا تتطلب اتصالاً بالإنترنت، فكل ما تحتاجه هو اتصال خلوي ثابت، وبصرف النظر عن أنفسهم ، سيطلب المستخدمون اثنين على الأقل من المتصلين المختلفين لبدء مكالمة جماعية.

وعلى الرغم من توفر الميزة في كل من أنظمة التشغيل iOS و Android ، في دليل الإرشادات هذا ، سنخبرك بكيفية إجراء مكالمة جماعية على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android، و إذا كنت حديث العهد بالمكالمات الجماعية ، فسيوفر لك هذا الدليل كل ما تحتاج إلى معرفته للبدء.

يمكن لمستخدمي Android إجراء مكالمة جماعية باتباع الخطوات المذكورة أدناه:

1. قم بتشغيل تطبيق الهاتف على هاتف Android الذكي الخاص بك.

2. حدد رقم الهاتف الأول وقم بإجراء المكالمة.

3. بمجرد اتصال المكالمة ، انقر فوق خيار "إضافة مكالمة".

4. الآن ، اطلب رقمًا آخر تريد إضافته إلى المكالمة الجماعية.

5. يمكنك أيضًا البحث عن الرقم في دفتر هاتفك.

6. عند اتصال المكالمة الثانية ، انقر فوق خيار "دمج المكالمات" لإضافة كلتا المكالمتين إلى المكالمة الجماعية.

7. يمكنك إضافة المزيد من جهات الاتصال باتباع الخطوتين السابقتين.

8. بمجرد الانتهاء ، اضغط على زر إنهاء المكالمة.