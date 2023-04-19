شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Niantic تطور نسخة AR من لعبة Monster Hunter للموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل Niantic مطور لعبة Pokemon Go على تطوير إصدار الواقع المعزز (AR) من لعبة Monster Hunter المخصصة للكمبيوتر لمستخدمي الأجهزة المحمولة، حيث ستتوفر هذه النسخة الجديدة من اللعبة المعتمدة على AR لأجهزة iPhone و Android.

وستطلق على اللعبة القادمة اسم Monster Hunter الآن، وقد دخلت Niantic في شراكة مع Capcom لتطوير هذه اللعبة ، والتي تدعي أنها ستكون "لعبة RPG للصيد في العالم الحقيقي"، وستكون طريقة اللعب في Monster Hunter Now مشابهة لعناوين Niantic الأخرى ، بما في ذلك Harry Potter: Wizards Unite الموقوفة.

وستسمح هذه اللعبة للاعبين بالتجول بهواتفهم للعثور على الوحوش للمشاركة في معركة، ويمكن للاعبين أيضًا التعاون مع أصدقائهم والمستخدمين الآخرين للوصول إلى المواد التي يجمعونها لصناعة الأسلحة والدروع، ووفقًا لتقرير صادر عن Polygon، في مؤتمر صحفي، أكد Niantic و Capcom أن اللعبة ستكون مجانية وستتضمن عمليات شراء داخل التطبيق.

و تمامًا مثل Pokemon Go ، سيحتوي Monster Hunter Now أيضًا على تنسيق قتالي مبسط يمكن للاعبين التحكم فيه عن طريق التمرير والنقر على شاشات هواتفهم، وستمكن اللعبة اللاعبين أيضًا من خوض المعارك بيد واحدة (في الوضع الرأسي). يمكن للمستخدمين أيضًا محاربة الوحوش في الوضع الأفقي إذا كانوا يريدون تكرار تجربة الكمبيوتر ووحدة التحكم.

ويمكن أن تستمر المعارك في نسخة الكمبيوتر الشخصي من Monster Hunter لأكثر من خمس دقائق، لكن المعارك في نسخة الهاتف ستقتصر على 75 ثانية. يتم تطوير اللعبة حاليًا في استوديو Niantic في طوكيو، وقال ساكي أوسومي، أحد كبار المنتجين المشاركين في تطوير اللعبة ، إن الشركة تريد "تغليف" معارك Monster Hunter في غضون فترة زمنية أقصر.

وعادة، يتعين على مستخدمي الجوال التجول بأجهزتهم، لذا فإن المعارك الطويلة ليست مثالية للحصول على لقب الجوال، كذلك فميزة أخرى للعبة القادمة ستسمح للاعبين أيضًا بوضع علامة على الوحوش التي يواجهونها باستخدام كرة الطلاء، وستسمح هذه الميزة للمستخدمين بمحاربة هذه الوحوش في المنزل ، إما بمفردهم أو مع الأصدقاء، وسيتمكن اللاعبون أيضًا من تمييز الوحوش تلقائيًا حتى عندما لا يكون التطبيق مفتوحًا.